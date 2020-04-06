В условиях чрезвычайного положения: в Приднестровье запустили Кризисный центр

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В Приднестровье начал работу единый Кризисный центр на базе МВД. В круглосуточном режиме будут принимать звонки от граждан по любым вопросам. Руководит Кризисным центром Вадим Шмаленко - начальник Главного управления по ЧС МВД.
"При необходимости, звонок, поступивший к оператору, будет переадресован специалисту по направлению", - отметили в пресс-центре МВД.
"Операторами" стали представители правоохранительных структур, органов безопасности, внешнеполитического ведомства, Минздрава и Министерства экономического развития. Важно участие психологов, сотрудников санэпидемслужбы. Решено подключить к этой социально значимой деятельности сотрудников Министерства по социальной защите и труду, а также работников налоговой службы.
"Безопасность представителей Кризисного центра обеспечивается в полном объеме: сотрудники размещены с соблюдением карантинной дистанции, обеспечены средствами защиты. Помещение систематически дезинфицируется и обеззараживается с помощью пяти кварцевых ламп", - рассказал глава Оперативного штаба региона Руслан Мова.
Звонят по разным вопросам - интересуются порядком передвижения по населенным пунктам и пересечения границы, правилами поведения во время действия ЧП, пенсиями, оплатой патента, получением паспорта, приобретением медикаментов и продуктов питания.
Здесь же будет аккумулироваться вся оперативная информация, касающаяся распространения коронавируса в Приднестровье. Телефон горячей линии Кризисного центра: 0-800-22-800.
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