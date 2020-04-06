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Единый кризисный центр в Приднестровье.

В условиях чрезвычайного положения: в Приднестровье запустили Кризисный центр

© Photo : Пресс - центр МВД ПМР
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29786640/pri-chrezvychaynom-polozhenii-v-pridnestrove-zapustili-edinyy-krizisnyy-tsentr.html

В нем будут аккумулироваться все данные, связанные с коронавирусом, а также приниматься звонки по любым вопросам, возникающим у жителей региона.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В Приднестровье начал работу единый Кризисный центр на базе МВД. В круглосуточном режиме будут принимать звонки от граждан по любым вопросам. Руководит Кризисным центром Вадим Шмаленко - начальник Главного управления по ЧС МВД.

"При необходимости, звонок, поступивший к оператору, будет переадресован специалисту по направлению", - отметили в пресс-центре МВД.

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Кризисный центр организовали на площадке актового зала Министерства внутренних дел, оснастив рабочие места необходимой техникой.

"Операторами" стали представители правоохранительных структур, органов безопасности, внешнеполитического ведомства, Минздрава и Министерства экономического развития. Важно участие психологов, сотрудников санэпидемслужбы. Решено подключить к этой социально значимой деятельности сотрудников Министерства по социальной защите и труду, а также работников налоговой службы.

"Безопасность представителей Кризисного центра обеспечивается в полном объеме: сотрудники размещены с соблюдением карантинной дистанции, обеспечены средствами защиты. Помещение систематически дезинфицируется и обеззараживается с помощью пяти кварцевых ламп", - рассказал глава Оперативного штаба региона Руслан Мова.

Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус
© REUTERS / Andreas Gebert
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За сутки на горячую линию поступило свыше 700 звонков. А с начала введения ограничительных мер - больше 19 тысяч обращений.

Звонят по разным вопросам - интересуются порядком передвижения по населенным пунктам и пересечения границы, правилами поведения во время действия ЧП, пенсиями, оплатой патента, получением паспорта, приобретением медикаментов и продуктов питания.

Здесь же будет аккумулироваться вся оперативная информация, касающаяся распространения коронавируса в Приднестровье. Телефон горячей линии Кризисного центра: 0-800-22-800.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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Теги:
единая база, кризисный центр, Приднестровье


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