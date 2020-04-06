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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Республики Молдова Игорь Додон

Додон провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем они говорили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29786947/dodon-provel-telefonnyy-razgovor-erdogan-chem-oni-govorili.html

Главной темой беседы президентов стала ситуация с коронавирусом - стороны, в частности, обсудили возможность направления в Молдову груза гуманитарной помощи.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию, связанную с пандемией в обоих государствах и регионе в целом.

"В этом же контексте обсудили возможность направления в Молдову груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с COVID-19", - написал Додон в своем Telegram-канале по итогам беседы с Эрдоганом.

Как уточнил президент Молдовы, речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви

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© Photo : Miroslav Rotari.
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По словам главы республики, стороны также обговорили возможность открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции.

"Выразил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану благодарность за поддержку, оказываемую Молдове в минуты острой необходимости, и подчеркнул, что Турецкая Республика – надежный партнер нашей страны. Были едины во мнении о том, что совместными усилиями мы сможем преодолеть этот вызов, с которым столкнулся весь мир", - отметил Додон.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 17. Выздоровело 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
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