Додон провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем они говорили

Главной темой беседы президентов стала ситуация с коронавирусом - стороны, в частности, обсудили возможность направления в Молдову груза гуманитарной помощи.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию, связанную с пандемией в обоих государствах и регионе в целом.

"В этом же контексте обсудили возможность направления в Молдову груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с COVID-19", - написал Додон в своем Telegram-канале по итогам беседы с Эрдоганом.

Как уточнил президент Молдовы, речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви

По словам главы республики, стороны также обговорили возможность открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции.

"Выразил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану благодарность за поддержку, оказываемую Молдове в минуты острой необходимости, и подчеркнул, что Турецкая Республика – надежный партнер нашей страны. Были едины во мнении о том, что совместными усилиями мы сможем преодолеть этот вызов, с которым столкнулся весь мир", - отметил Додон.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 17. Выздоровело 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK