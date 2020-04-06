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Отопление

Кишиневцы могут запросить отключение центрального отопления в жилых домах

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29787696/kishinevtsy-mogut-zaprosit-otklyuchenie-otopleniya-v-zhilykh-domakh.html

Многие кишиневцы недоумевают, почему за окном теплая погода, а батареи до сих пор греют. Поставщик теплоэнергии и примар города обратились к жителям столицы с разъяснениями ситуации.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Жильцы домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, могут в любое время потребовать от управляющего жилищным фондом отключить отопление с учетом повышения температуры воздуха.

В то же время, учитывая прогноз погоды на следующие дни, когда дневная температура будут высокой, а вечером опустится до -2 градусов Цельсия, предприятие Termoelectrica сообщает, что будет продолжать поставлять тепловую энергию, а управляющие жилфондом могут отключать или повторно подключать ее в течение дня или ночи, по мере необходимости.

"Мы просим управляющих жилищным фондом принять все необходимые меры для обеспечения комфортной температуры в домах, для этого представители Termoelectrica в секторах всегда в их распоряжении для оказания всей необходимой поддержки", - отмечает Вячеслав Ени, генеральный директор АО Termoelectrica.

Для удобства кишиневцев работает колл-центр предприятия по номеру 1300 и 022 447 447.

На просьбы многих жителей Кишинева об отключении отопления в своем посте в Facebook отреагировал и генпримар Кишинева Ион Чебан.

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"Сегодня, однако, все дети, а также многие взрослые находятся дома из-за пандемии, и говорят, что температура в квартирах значительно снизится, если мы примем решение об отключении отопления. Поэтому распоряжение об отключении отопления подписано, но в нем еще не проставлена дата".

Примар уточнил, что распоряжение вступит в силу тогда, когда в течение 3 дней подряд будет регистрироваться температура воздуха +10 градусов в промежутке с 18.00 до 06.00.

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