Кому мы должны быть признательны за антисептик, оберегающий мир от COVID-19

Уроженец хутора Карантин (сейчас - поселок Дзержинское), выдающийся ученый Николай Склифосовский, среди достижений которого - внедрение в медицинскую практику антисептика, родился ровно 184 года тому назад. Именно благодаря его убежденности в том, что применение дезинфекции в медицине и всечасное приложение его в практике чрезвычайно необходимо, антисептик стал важной и неотъемлемой частью любых медицинских действий. А теперь его актуальность сложно переоценить. Он оказался чуть ли не главным оружием и первой защитой от коварного и неизведанного медициной нового типа коронавируса.
Мечта о медицине
Любопытно, что место, где он родился, назывался хутор Карантин, что отец Николая Васильевича служил письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы. В те времена возникали частые вспышки эпидемий, которые сопровождались высокой детской смертностью. И именно рассказы матери о работе отца во время холерной эпидемии привили будущему ученому с мировым именем любовь к медицине.
Судьба Склифосовского очень сложная и даже трагическая, ему пришлось пережить смерть молодой жены, троих детей. Вклад его в медицинскую науку велик и многогранен. Мысль о том, чтобы себя посвятить врачеванию, у него возникла с детства.
Ноу-хау в хирургии
Наш земляк предложил оперативное лечение мозговых грыж, грыж брюшной стенки, рака языка и челюстей, желудка, оперативное удаление камней мочевого пузыря. Он также разработал показания к хирургическому лечению заболевания желчного пузыря, методику операций, практику удаления зоба, экстирпации гортани.
Николай Васильевич совместно с Иваном Насиловым предложил новый способ соединения длинных трубчатых костей при ложных суставах, который получил название "замка Склифосовского" или "русского замка".
И об антисептиках
Однако главным его и научным, и практическим интересом была борьба с микробами. До Склифосовского ограничивались опрыскиванием операционной карболовой кислотой. Кстати, очень, вредной как для самого больного, так и для всей хирургической бригады.
Учитель Склифосовского Николай Пирогов был одним из пионеров антисептики в России, но ему не удалось в то время сделать эту практику достоянием всей отечественной медицины. Как и во многих других странах Европы, в России ее внедрение также встречало сильное сопротивление.
Склифосовский широко пропагандировал методы антисептики и ввел ее в хирургическую повседневность. Благодаря своему авторитету, ему удалось сломить сопротивление сначала в Москве, а затем и во всей России.
На I Пироговском съезде в 1885 году он выступил с блестящей речью в защиту антисептики – "Об успехах хирургии под влиянием противогнилостного метода". В России это был момент поворота от старой хирургии к новой.
Николай Васильевич также создал свою школу, воспитал многочисленных учеников, которые внесли огромный вклад в развитие хирургии.
Как пример
Известный в то время хирург Ипполит Корженевский любил приговаривать: "Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, которых он даже не видит!".
А Николай Васильевич, несмотря ироничные и злобные смешки коллег, продолжал использовать антисептик. Эта уверенность ученого в своей правоте и неотступное применение дезинфектора в медпрактике спасло немало жизней. И это было признано и оценено уже позже, когда коллеги прозрели, увидев эффект.
Такому примеру упорства Николая Васильевича в применении антисептика, пожалуй, должны последовать ныне и все, кто хочет избежать участи заразиться вездесущим вирусом.
Высшая миссия
А вот еще, что писали его коллеги, уже оценив великий вклад ученого в медицинскую науку, привнесение в нее многих новаторских идей, а также его отношение к своей работе как к высшему долгу.
"Мы чествуем человека, который всей своей жизнью доказал, что под врачебным работником он разумел не просто ремесленника врачевания и не спортсмена биолога, а истинного служителя заповедей "матери всех наук", которая предписывает врачу быть помощником и утешителем страдающих, охранителем ближних от страданий. Другом народа, другом человечества, исполняющим свой единственный в своем роде долг", - писала группа русских врачей.
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