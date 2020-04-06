Кому мы должны быть признательны за антисептик, оберегающий мир от COVID-19

Великий ученый Николай Склифосовский, который внедрил в медпрактику использование дезинфектора, родился 6 апреля 1836 года в одном из сел в Левобережье Днестра.

Уроженец хутора Карантин (сейчас - поселок Дзержинское), выдающийся ученый Николай Склифосовский, среди достижений которого - внедрение в медицинскую практику антисептика, родился ровно 184 года тому назад. Именно благодаря его убежденности в том, что применение дезинфекции в медицине и всечасное приложение его в практике чрезвычайно необходимо, антисептик стал важной и неотъемлемой частью любых медицинских действий. А теперь его актуальность сложно переоценить. Он оказался чуть ли не главным оружием и первой защитой от коварного и неизведанного медициной нового типа коронавируса.

Мечта о медицине

Любопытно, что место, где он родился, назывался хутор Карантин, что отец Николая Васильевича служил письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы. В те времена возникали частые вспышки эпидемий, которые сопровождались высокой детской смертностью. И именно рассказы матери о работе отца во время холерной эпидемии привили будущему ученому с мировым именем любовь к медицине.

© Sputnik / РИА Новости Выдающийся врач-хирург Николай Васильевич Склифосовский.

Судьба Склифосовского очень сложная и даже трагическая, ему пришлось пережить смерть молодой жены, троих детей. Вклад его в медицинскую науку велик и многогранен. Мысль о том, чтобы себя посвятить врачеванию, у него возникла с детства.

Ноу-хау в хирургии

Склифосовский разработал многие аспекты хирургического лечения различных заболеваний. Он одним из первых начал оперировать кисту яичников, чем способствовал развитию в России хирургии брюшной полости.

Наш земляк предложил оперативное лечение мозговых грыж, грыж брюшной стенки, рака языка и челюстей, желудка, оперативное удаление камней мочевого пузыря. Он также разработал показания к хирургическому лечению заболевания желчного пузыря, методику операций, практику удаления зоба, экстирпации гортани.

Николай Васильевич совместно с Иваном Насиловым предложил новый способ соединения длинных трубчатых костей при ложных суставах, который получил название "замка Склифосовского" или "русского замка".

И об антисептиках

Однако главным его и научным, и практическим интересом была борьба с микробами. До Склифосовского ограничивались опрыскиванием операционной карболовой кислотой. Кстати, очень, вредной как для самого больного, так и для всей хирургической бригады.

Учитель Склифосовского Николай Пирогов был одним из пионеров антисептики в России, но ему не удалось в то время сделать эту практику достоянием всей отечественной медицины. Как и во многих других странах Европы, в России ее внедрение также встречало сильное сопротивление.

Склифосовский широко пропагандировал методы антисептики и ввел ее в хирургическую повседневность. Благодаря своему авторитету, ему удалось сломить сопротивление сначала в Москве, а затем и во всей России.

На I Пироговском съезде в 1885 году он выступил с блестящей речью в защиту антисептики – "Об успехах хирургии под влиянием противогнилостного метода". В России это был момент поворота от старой хирургии к новой.

Николай Васильевич также создал свою школу, воспитал многочисленных учеников, которые внесли огромный вклад в развитие хирургии.

Как пример

Современники подсмеивались над дотошным ученым, считая применение антисептика ненужной тратой времени и чрезмерной предусмотрительностью.

Известный в то время хирург Ипполит Корженевский любил приговаривать: "Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, которых он даже не видит!".

А Николай Васильевич, несмотря ироничные и злобные смешки коллег, продолжал использовать антисептик. Эта уверенность ученого в своей правоте и неотступное применение дезинфектора в медпрактике спасло немало жизней. И это было признано и оценено уже позже, когда коллеги прозрели, увидев эффект.

Такому примеру упорства Николая Васильевича в применении антисептика, пожалуй, должны последовать ныне и все, кто хочет избежать участи заразиться вездесущим вирусом.

Высшая миссия

А вот еще, что писали его коллеги, уже оценив великий вклад ученого в медицинскую науку, привнесение в нее многих новаторских идей, а также его отношение к своей работе как к высшему долгу.

"Мы чествуем человека, который всей своей жизнью доказал, что под врачебным работником он разумел не просто ремесленника врачевания и не спортсмена биолога, а истинного служителя заповедей "матери всех наук", которая предписывает врачу быть помощником и утешителем страдающих, охранителем ближних от страданий. Другом народа, другом человечества, исполняющим свой единственный в своем роде долг", - писала группа русских врачей.

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