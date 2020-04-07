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Сточные воды.

Рабочая группа специалистов определит источник неприятного запаха в столице

© Sputnik / Сергей Цуркану
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29790684/rabochaya-gruppa-spetsialistov-opredelit-istochnik-nepriyatnogo-zapakha-v-stolitse.html

Жители столицы страдают от зловония, которое особенно ощущается в весенне-летний период. Специалисты ряда служб и ведомств привлечены в рабочую группу, которая изучит ситуацию со сточными водами.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды создало рабочую группу для определения причин и источников неприятного запаха в Кишиневе.

Члены рабочей группы провели проверки пунктов сброса сточных вод рядом экономических агентов в коллектор канализационной системы общественного пользования предприятия Apă-Canal.

"На основании ходатайства примэрии Кишинева и многочисленных петиций от жителей столицы Минсельхоз создал рабочую группу из представителей нескольких учреждений, отвечающих за охрану окружающей среды и природных ресурсов", - уточнил госсекретарь Максим Попов.

Очистные сооружения
© Sputnik / Илья Питалев
На грани катастрофы - ситуация на очистных сооружениях и запах в Кишиневе
Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы выявить причину и источник неприятного запаха в столице, разработать план действий по его ликвидации и предвидеть влияние любых других факторов, которые могут вызвать загрязнение воздуха и воды, а также избежать ухудшения ситуации в летний период.

Как пояснил пресс-секретарь столичной администрации Василий Кирилеску, кроме представителей примэрии в рабочую группу входят сотрудники Инспекции по охране окружающей среды, Агентства окружающей среды, а также предприятия Apă-Canal.

"Были взяты пробы воды в местах сброса сточных вод в общественную канализационную сеть для определения, соответствуют ли они допустимому предельному значению", - рассказал Кирилеску.

Он подчеркнул, что, согласно решению министерства, крупные компании должны быть оснащены установками предварительной очистки сточных вод. Рабочая группа проверит их наличие.

очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
Работы на столичной очистной станции: борьба со зловонием продолжается

Чиновники примэрии и министерства также сообщили, что по итогам лабораторных исследований будет установлено, какие за этим последуют действия.

Осенью прошлого года, после того, как кишиневцам приходилось дышать смрадом, а городские службы получали многочисленные жалобы, АО Apă-Canal Chişinău назвал виновными в этом ряд экономических агентов.

"Источником неприятного запаха в столице является сомнительная деятельность ряда кишиневских экономических агентов. Именно тех, кто сливает напрямую в очистную станцию сточные воды с максимально допустимым уровнем загрязнения", - подчеркнули в Apă-Canal. 

Представители местной администрации тогда изучили техническое состояние станции очистки сточных вод и объяснили, что запах распространяется не по причине неисправностей.

Сейчас полным ходом идут работы по реконструкции и модернизации станции очистки сточных вод в столице, планируется их закончить в мае 2021 года.

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