Чебан заявил о подготовке проекта "Цифровой библиотеки"

В Кишиневе намерены создать более 4,5 тысячи роликов с лекциями по всем дисциплинам для улучшения процесса дистанционного образования.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Столичные власти совместно с министерством образования, культуры и исследований создадут онлайн платформу "Цифровая библиотека". Об этом рассказал на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан.

Как отметил Чебан, для создания этого проекта задействовано множество специалистов, некоторые из них уже провели беседу с министром образования Игорем Шаровым.

"На этот раз все те, кто задействован в создании проекта, поговорили с министром образования Игорем Шаровым. Он приветствовал эту идею и заявил, что готов поддержать нас. У нас уже отснято 100 уроков", - уточнил примар.

Примар молдавской столицы добавил, что всего планируется отснять более 4,5 тысячи уроков по всем дисциплинам, их длительность будет до 15 минут (гимназия/лицей) и 7-10 минут (начальные классы).

"Для работы над этим проектом нам удалось собрать команду различных специалистов - хороших учителей, а также актеров и журналистов, которые будут сотрудничать с преподавателями, чтобы сделать уроки более интерактивными. В процессе записи уроков участвуют 32 съемочные группы", - пояснил глава кишиневской администрации.

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Запуск проекта "Цифровая библиотека" запланирован на апрель.

По мнению Чебана, молдавские власти в это трудное время осознали необходимость многостороннего развития, поэтому решили запустить дистанционное обучение. Впоследствии эти уроки будут доступны к просмотру по всей стране, чтобы каждый школьник в случае необходимости имел возможность обучаться на дому.

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