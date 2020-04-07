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Минздрав Молдовы

Минздрав обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (526)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29792564/minzdrav-obnarodoval-novye-dannye-po-situatsii-s-koronavirusom.html

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. К утру вторника в Молдове зарегистрированы 965 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 965 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего проведены 4 тысячи 598 тестов", - отметила Думбрэвяну.

В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 335 человек, а остальные - в удовлетворительном состоянии. 

Также стало известно еще о двух смертях двух мужчин в возрасте 68 лет. Три человека выздоровели.

Таким образом, всего на данный момент в Молдове 40 выздоровевших и 21 летальный исход. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (526)

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