Минздрав обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. К утру вторника в Молдове зарегистрированы 965 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 965 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего проведены 4 тысячи 598 тестов", - отметила Думбрэвяну.

В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 335 человек, а остальные - в удовлетворительном состоянии.

Также стало известно еще о двух смертях двух мужчин в возрасте 68 лет. Три человека выздоровели.

Таким образом, всего на данный момент в Молдове 40 выздоровевших и 21 летальный исход.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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