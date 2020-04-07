Думбрэвяну: еще два пациента с коронавирусом скончались

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Два пациента, у которых ранее диагностировали заболевание COVID-19, скончались. Об этом заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
По словам министра, речь идет о двух мужчинах, обоим по 68 лет. Одного из них госпитализировали 3 апреля, другого 6 числа. Оба были в крайне тяжелом состоянии.
Таким образом, количество летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 21.
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Помимо этого, как уточнила ДУмбрэвяну, еще три пациента сумели побороть инфекцию, их уже выписали.
Всего в стране зарегистрированы 965 случаев заболевания COVID-19, общее количество выздоровевших - 40.
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