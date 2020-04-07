В Молдове еще три выздоровевших от коронавируса

Данные по выздоровевшим в Молдове от коронавируса обновились за последнюю ночь. Их количество выросло.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Благодаря усилиям врачей еще три человека сумели излечиться от COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"На данный момент вылечено всего 40 человек. За последние сутки прибавилось три человека", - отметила министр.

Помимо этого стало известно еще о двух смертях.

К настоящему моменту в стране подтверждены 965 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 335 человек, а остальные - в удовлетворительном состоянии.

В Молдове 40 выздоровевших и 21 летальный исход.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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