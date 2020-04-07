Столетие назад не стало легендарного молдавского революционера - подробности

Уроженец молдавской земли и известный красный командир Сергей Лазо был схвачен японскими интервентами и вскоре жестоко казнен.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. В 1918 году в Приморье после мятежа чехословацкого легиона Советы пали. Край оккупировали интервенты из Японии, Америки, Англии. Большевики ушли в подполье. К весне 1919 года партизанское движение, зародившееся в долине Сучана, приняло широкий размах. В сопки потянулись рабочие, матросы, шахтеры, студенты.

Отряды стали объединяться. У партизан были своя печать, промышленность, пусть специфическая (отливка пуль, изготовление гранат). Командующим всеми партизанскими силами Приморья был избран Сергей Лазо, бывший подпоручик царской армии.

© Sputnik / РИА Новости Сергей Георгиевич Лазо.

В июне 1919 года партизаны под его руководством вывели из строя Сучанский рудник и железную дорогу, чтобы лишить белый Владивосток угля.

Арест и гибель

После Николаевского инцидента, во время которого был уничтожен японский гарнизон, в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Лазо был арестован японцами, а в конце мая 1920 года его вместе с соратниками Луцким и Сибирцевым японские военные вывезли из Владивостока и передали казакам-белогвардейцам.

Согласно распространенной версии, после пыток Сергея Лазо сожгли в паровозной топке живьем, а Луцкого и Сибирцева сначала застрелили, а затем сожгли в мешках.

О смерти Лазо и его товарищей уже в апреле 1920 года сообщила японская газета Japan Chronicle — по версии издания тех времен, он был расстрелян во Владивостоке, а труп сожжен.

До революционного "пожара"

Осенью 1912 года, окончив гимназию, Сергей Лазо поступил в Петербургский технологический институт, но в 1914 году возвратился в Бессарабию и в связи с болезнью матери некоторое время жил в деревне и в Кишиневе.

Осенью 1914 года он поступил на физико-математический факультет Московского университета и одновременно на историко-философское отделение народного университета имени Шанявского.

В июле 1916 года был мобилизован в армию, окончил Алексеевское пехотное училище в Москве и был произведен в офицеры. В декабре 1916 года назначен в 15-й Сибирский запасный стрелковый полк в Красноярске.

Там сблизился с политическими ссыльными и вместе с ними стал вести среди солдат пропаганду против войны. Вступил в Партию социалистов-революционеров (эсеров) левой фракции.

С начала 1918 года Лазо назначен членом Центросибири (ЦИК Советов Сибири), в феврале-августе 1918 года — командующим войсками Забайкальского фронта. В это же время перешел от эсеров к большевикам.

Память о Лазо

На протяжении советского периода развития Молдовы Лазо был одним из народных героев, в столичном секторе Ботаника в Кишиневе ему установлен большой монумент. Имя революционера по сей день также носит одна из центральных улиц молдавской столицы.

Более того, было восстановлено здание родового имения молдавского революционера в родном селе - Пятра (Оргеевский район).

Средства на ремонт исторического здания были выделены из госбюджета республики, а всего на ремонт усадьбы потратили около 12 миллионов леев.

Открытие восстановленной усадьбы в селе Пятра позволит создать новый туристический центр, поспособствует развитию регионального туризма в республике.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK