Всемирный день здоровья: власти выразили признательность медикам

Всемирный день здоровья - в период пандемии стал одним из важнейших праздников, когда каждый человек и власти всех стран мира понимают особую ценность врачей и значимость развития системы здравоохранения в целом.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Во всем мире 7 апреля традиционно отмечают Всемирный день здоровья. В сложившейся ситуации, в условиях пандемии, с которой борются многие страны мира, он особенно важен.

В этот день особенные поздравления врачам передали представители молдавской власти.

"Мы хотим работать и реализовывать свои планы. Хотим, чтобы наша страна была богатой и процветающей, и для всего этого нам нужно здоровье. Поэтому я искренне призываю вас: берегите свое здоровье и позаботьтесь о здоровье своих близких", - написал на своей странице в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства отметил, что сейчас выражение "для человека самая большая ценность и богатство - это здоровье" приобретает все более глубокий смысл.

"Лечение и забота, которую вы проявляете каждый день, ваша преданность своему делу и профессионализм - ключ к вере, что мы перешагнем эту опасность для всего человечества - пандемию COVID-19. Ежедневно работая, собирая и анализируя данные, вы находите лучшие методы лечения. Результат уже есть, у нас десятки выздоровевших", - такие словам передам медикам премьер-министр Ион Кику.

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Глава кабмина выразил глубокую благодарность врачам и заверил, что их достижения будут отмечены по заслугам.

"В этом году мы особенно осознаем, насколько приоритетна эта область в целом, и в будущем мы должны уделять больше внимания развитию системы здравоохранения, как в мире, так и Молдове. Имею в виду действия людей, принимающих решения, врачей, фармацевтов, пациентов для мобилизации совместных действий в будущем", - сказал глава кишиневской администрации Ион Чебан.

Градоначальник считает, что в сложной для всего человечества ситуации, область здравоохранения должна быть первостепенной, в противном случае все будут беспомощны перед серьезными рисками.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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