16:28 07 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD18.64
  • RUB0.24
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Цветы для медработников. Архивное фото

Всемирный день здоровья: власти выразили признательность медикам

© Photo : пресс-служба МВД Приднестровья
Общество
Получить короткую ссылку
16810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29793939/vsemirnyy-den-zdravookhraneniya-vlasti-vyrazili-priznatelnost-medikam.html

Всемирный день здоровья - в период пандемии стал одним из важнейших праздников, когда каждый человек и власти всех стран мира понимают особую ценность врачей и значимость развития системы здравоохранения в целом.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Во всем мире 7 апреля традиционно отмечают Всемирный день здоровья. В сложившейся ситуации, в условиях пандемии, с которой борются многие страны мира, он особенно важен.

Добровольцы привезли мед в больницу
© Photo : Никонор Негру
В Молдове проходит массовая добровольная акция в помощь врачам
В этот день особенные поздравления врачам передали представители молдавской власти. 

"Мы хотим работать и реализовывать свои планы. Хотим, чтобы наша страна была богатой и процветающей, и для всего этого нам нужно здоровье. Поэтому я искренне призываю вас: берегите свое здоровье и позаботьтесь о здоровье своих близких", - написал на своей странице в Facebook президент Молдовы Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что сейчас выражение "для человека самая большая ценность и богатство - это здоровье" приобретает все более глубокий смысл.

"Лечение и забота, которую вы проявляете каждый день, ваша преданность своему делу и профессионализм - ключ к вере, что мы перешагнем эту опасность для всего человечества - пандемию COVID-19. Ежедневно работая, собирая и анализируя данные, вы находите лучшие методы лечения. Результат уже есть, у нас десятки выздоровевших", - такие словам передам медикам премьер-министр Ион Кику.

Примар рассказал, как в Кишиневе помогают врачам в период пандемии>>>

Глава кабмина выразил глубокую благодарность врачам и заверил, что их достижения будут отмечены по заслугам. 

"В этом году мы особенно осознаем, насколько приоритетна эта область в целом, и в будущем мы должны уделять больше внимания развитию системы здравоохранения, как в мире, так и Молдове. Имею в виду действия людей, принимающих решения, врачей, фармацевтов, пациентов для мобилизации совместных действий в будущем", - сказал глава кишиневской администрации Ион Чебан. 

Градоначальник считает, что в сложной для всего человечества ситуации, область здравоохранения должна быть первостепенной, в противном случае все будут беспомощны перед серьезными рисками.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Эксперты: налоги на алкоголь и табак нужно тратить на здравоохранение
Сколько денег выделяют в Молдове на здравоохранение в сравнении со странами ЕС
Здравоохранение в 2020-м: что будет с бесплатными лекарствами и операциями


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Великая война: российские врачи помогают миру победить коронавирус
Российские медики помогают миру победить коронавирус - видео
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться