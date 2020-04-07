Ответ примара - почему в этом городе Молдовы не отчаиваются из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Примар города Рышканы Виктор Богатько по-своему подбадривает жителей родного города, передавая слова поддержки онлайн.
В частности, как написал градоначальник на своей персональной страничке в социальной сети Facebook, жители Рышкан - самые веселые в мире люди, которые никогда не унывают и ничего не боятся.
Не унывают, по словам Богатько, сотрудники коммунальных служб города, в строгости соблюдая все нормы дезинфекции территорий больницы и поликлиники, чтобы обезопасить врачей от угрозы заражения вирусом нового типа.
Работники магазинов в Рышканах с помощью шутки контролируют живую очередь, с соблюдением необходимой дистанции между людьми, давая возможность стоящим в них рассказывать анекдоты громко, так как в масках не слышно.
Оказывают помощь одиноким пожилым людям и некоторые из местных предпринимателей, обеспечивая стариков запасом самых необходимых продуктов, доставляя пакеты с провиантом к дверям их квартир.
"Мы не сдаемся и продолжаем контролировать ситуацию. Пусть, не взирая на все невзгоды, у нас все будет замечательно. Здоровья вам и оптимизма! Нам, рышканцам, болеть нельзя", - написал Богатько, подбадривая всех горожан.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в стране подтверждены 965 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 335 человек, а остальные - в удовлетворительном состоянии.
В Молдове 40 выздоровевших и 21 летальный исход.
В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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