Ответ примара - почему в этом городе Молдовы не отчаиваются из-за коронавируса

Соблюдение норм карантина и умение не отчаиваться помогают жителям города на севере республики сохранять самообладание и даже в условиях карантина не унывать.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Примар города Рышканы Виктор Богатько по-своему подбадривает жителей родного города, передавая слова поддержки онлайн.

В частности, как написал градоначальник на своей персональной страничке в социальной сети Facebook, жители Рышкан - самые веселые в мире люди, которые никогда не унывают и ничего не боятся.

Не унывают, по словам Богатько, сотрудники коммунальных служб города, в строгости соблюдая все нормы дезинфекции территорий больницы и поликлиники, чтобы обезопасить врачей от угрозы заражения вирусом нового типа.

"Почтальоны с полицейскими поднимают настроение пенсионерам в связи с получением увеличенной пенсии, как они говорят: хоть мелочь, но приятно", - уточнил примар города.

Работники магазинов в Рышканах с помощью шутки контролируют живую очередь, с соблюдением необходимой дистанции между людьми, давая возможность стоящим в них рассказывать анекдоты громко, так как в масках не слышно.

Оказывают помощь одиноким пожилым людям и некоторые из местных предпринимателей, обеспечивая стариков запасом самых необходимых продуктов, доставляя пакеты с провиантом к дверям их квартир.

"Мы не сдаемся и продолжаем контролировать ситуацию. Пусть, не взирая на все невзгоды, у нас все будет замечательно. Здоровья вам и оптимизма! Нам, рышканцам, болеть нельзя", - написал Богатько, подбадривая всех горожан.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в стране подтверждены 965 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 335 человек, а остальные - в удовлетворительном состоянии.

В Молдове 40 выздоровевших и 21 летальный исход.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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