В министерстве обороны рассказали о работе армии в борьбе с COVID-19

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. За последние дни было мобилизовано 380 военнослужащих для помощи полицейским и карабинерам в патрулировании улиц. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Александру Пынзарь.
Как отметил Пынзарь, военные присутствуют близ автомобильных парковок, а также парков и других общественных мест в Кишиневе, Бельцах и Кагуле.
"Еще 51 военнослужащий из миротворческого батальона и зенитно-ракетного полка продолжают вместе с коллегами из полиции поддерживать порядок. Они следят за правильным передвижением граждан и транспорта через специально оборудованные пункты на въезде и выезде из Сорок, района Штефан-Водэ, а также села Карагасаны в этом районе. Все эти населенные пункты находятся на карантине", - уточнил Пынзарь.
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По словам главы Минобороны, более 120 военных из мотопехотной бригады "Штефан чел Маре" оказали помощь в обустройстве карантинного центра COVID-19 в Кишиневе.
Также министр подчеркнул, что транспортные средства Национальной армии помогают медработникам добраться до работы и домой.
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