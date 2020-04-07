Нацбанк Молдовы призвал владельцев карт к бдительности

Главный финрегулятор страны призывал граждан не распространять информацию о своих банковских картах, поскольку она может быть использована третьими лицами в корыстных и преступных целях.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. В последнее время участились случаи получения и использования мошенниками в корыстных целях конфиденциальной информации о банковских картах жителей республики. Преступники завладевают данными, затем снимая средства со счетов. Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ), опубликованном во вторник.

"НБМ призывает граждан обеспечивать конфиденциальность информации о банковских картах. Во избежание незаконного использования карт, Нацбанк напоминает, что ни одно лицо не вправе получать информацию о номере и пароле карты, в том числе и о пин-коде, подтверждающем осуществление перечисления", - говорится в сообщении финрегулятора.

Специалисты НБМ также напомнили о мерах предосторожности, о которых необходимо помнить держателям банковских карт. Одна из самых распространенных ошибок - записывать пин-код карты на ее поверхности или на бумаге, которую человек носит в портмоне вместе с "кредиткой".

Некоторые граждане страны могут носить бумагу с номером и пин-кодом карты, полученную в коммерческом банке при ее выдаче, с собой. Это делать также не рекомендуется, поскольку этот документ можно потерять, а нашедшему не представит особого труда воспользоваться ситуацией и снять деньги.

Вводя пин-код при снятии средств в банкомате, который установлен в публичном месте, или рассчитываясь на кассе в магазине, необходимо внимательно следить, чтобы рядом стоящие люди не видели комбинации цифр. Допущенная оплошность также может стоить держателю карты всей наличности, содержащейся на ней.

Периодически следует менять пин-код банковской карты - такая мера безопасности позволит наиболее надежно сберечь ваши средства.

Также не следует вводить четырехзначный пин-код карты, состоящий из двух парных комбинаций цифр, к примеру, - "1155", "2244" и так далее. Такая комбинация является наиболее простой.

Международные эксперты также подчеркивают в своих заключениях, что одной из уловок злоумышленников может стать фальшпанель, установленная на кнопки банкомата.

Фальшивыми могут быть также козырьки, диспансеры, экраны, даже реклама на банкомате. Там часто прячется камера для записи ваших действий. Клавиатура также может быть опасной. Попробуйте поддеть ее пальцем — под фальшивой клавиатурой, запоминающей ваш пин-код, может стоять настоящая. Выбирайте банкоматы со специальными "крыльями" на клавиатуре — они препятствуют установке накладок.

Наконец, самый простой способ утаить свой пин-код не только от злоумышленников, но и от слишком любопытных окружающих — прикрыть клавиатуру рукой. В этом смысле, многие граждане Молдовы правы, когда всецело прячут свои действия на приборной панели банкомата рукой или каким-либо другим предметом.

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