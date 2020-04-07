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Растения, покрытые инеем

Сразу два "желтых кода": о чем предупреждают метеорологи

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1074)
108310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29794787/srazu-dva-zheltykh-koda-o-chem-preduprezhdayut-meteorologi.html

В Молдове действует два "желтых кода" - один связан с метеорологическими условиями, а другой - с гидрологическими.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Молдавские метеорологи обновили "желтый код" в связи с заморозками на всей территории республики. Предупреждение будет действовать в среду и четверг.

"В ночные и утренние часы 8-9 апреля сохранятся заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе -1, -5 градусов по Цельсию", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

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Первый раз предупреждение синоптики объявили еще 31 марта. С тех пор "желтый код" обновлялся.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение продлено до 17 апреля.

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Тема:
Погода в Молдове (1074)

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