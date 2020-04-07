Новые "хозяева" столицы: пока все на карантине, природа в Кишиневе берет свое

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Жители главного города республики становятся очевидцами зрелища, достойного восхищения - природа возрождается. Однако в условиях карантина, когда на улицах Кишинева безлюдно, на окраинах города появляется много лесных зверей и птиц. Животные будто интуитивно чувствуют, что выходящих на улицы стало меньше, и немного "вмешиваются" в ранее занимаемое ими жизненное пространство.
В частности, в столичном секторе Чеканы, в периметре улиц Милеску Спэтару на пересечении с Петру Заднипру и Джинта Латинэ наблюдается настоящие нашествие ежей. Это неудивительно, поскольку рядом расположены несколько лесопосадок. А люди, которые в вечерние часы идут в супермаркеты, чтобы пополнить запас продовольствия, удивляются этому зрелищу - такого раньше никогда не было.
Прохожие предполагают, что такие пугливые животные, как ежи, могли появиться на Чеканах только после того, как людей на улицах практически не стало.
Автовладельцы, содержащие свои машины в боксах ГСК, расположенного на улице Милеску Спэтару сообщили корреспонденту Sputnik, что несколько раз видели в черте города лисиц. Они были очень удивлены, что заставило такого нехарактерного для города представителя фауны появиться здесь.
Небывалой стала нынешняя "карантинная весна" и по появлению редких для столицы видов птиц. На окраинах города - полно соек, резко увеличилась популяция сорок, устраивающих настоящие массовые "сплетни" на деревьях.
А корреспондент Sputnik Молдова Элеонора Лисник запечатлела на фото и опубликовала на своей персональной страничке в социальной сети Facebook дятла, который потревожил своей ритмичной работой жильцов многоэтажки. В общем, пока людей на улицах нет, природа предстает в более ярких и необычных красках.
В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK