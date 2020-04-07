Новые "хозяева" столицы: пока все на карантине, природа в Кишиневе берет свое

Лесные животные все чаще встречаются в Кишиневе, особенно на улицах, где заканчивается черта города - очевидцы восхищаются этим зрелищем, отмечая, что такое стало возможным в условиях, когда столичные жители сидят в самолизоляции.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Жители главного города республики становятся очевидцами зрелища, достойного восхищения - природа возрождается. Однако в условиях карантина, когда на улицах Кишинева безлюдно, на окраинах города появляется много лесных зверей и птиц. Животные будто интуитивно чувствуют, что выходящих на улицы стало меньше, и немного "вмешиваются" в ранее занимаемое ими жизненное пространство.

В частности, в столичном секторе Чеканы, в периметре улиц Милеску Спэтару на пересечении с Петру Заднипру и Джинта Латинэ наблюдается настоящие нашествие ежей. Это неудивительно, поскольку рядом расположены несколько лесопосадок. А люди, которые в вечерние часы идут в супермаркеты, чтобы пополнить запас продовольствия, удивляются этому зрелищу - такого раньше никогда не было.

Прохожие предполагают, что такие пугливые животные, как ежи, могли появиться на Чеканах только после того, как людей на улицах практически не стало.

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos Обитатели леса начали появляться в городе.

Автовладельцы, содержащие свои машины в боксах ГСК, расположенного на улице Милеску Спэтару сообщили корреспонденту Sputnik, что несколько раз видели в черте города лисиц. Они были очень удивлены, что заставило такого нехарактерного для города представителя фауны появиться здесь.

© Sputnik / Виталий Аньков В черте города начали появляться представители фауны, которые здесь ранее не были замечены.

Небывалой стала нынешняя "карантинная весна" и по появлению редких для столицы видов птиц. На окраинах города - полно соек, резко увеличилась популяция сорок, устраивающих настоящие массовые "сплетни" на деревьях.

А корреспондент Sputnik Молдова Элеонора Лисник запечатлела на фото и опубликовала на своей персональной страничке в социальной сети Facebook дятла, который потревожил своей ритмичной работой жильцов многоэтажки. В общем, пока людей на улицах нет, природа предстает в более ярких и необычных красках.

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