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Ежик, архивное фото.

Новые "хозяева" столицы: пока все на карантине, природа в Кишиневе берет свое

© REUTERS / Thomas Peter
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29794823/novye-khozyaeva-stolitsy-poka-lyudi-na-karantine-priroda-v-kishineve-beret-svoe.html

Лесные животные все чаще встречаются в Кишиневе, особенно на улицах, где заканчивается черта города - очевидцы восхищаются этим зрелищем, отмечая, что такое стало возможным в условиях, когда столичные жители сидят в самолизоляции.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Жители главного города республики становятся очевидцами зрелища, достойного восхищения - природа возрождается. Однако в условиях карантина, когда на улицах Кишинева безлюдно, на окраинах города появляется много лесных зверей и птиц. Животные будто интуитивно чувствуют, что выходящих на улицы стало меньше, и немного "вмешиваются" в ранее занимаемое ими жизненное пространство.

В частности, в столичном секторе Чеканы, в периметре улиц Милеску Спэтару на пересечении с Петру Заднипру и Джинта Латинэ наблюдается настоящие нашествие ежей. Это неудивительно, поскольку рядом расположены несколько лесопосадок. А люди, которые в вечерние часы идут в супермаркеты, чтобы пополнить запас продовольствия, удивляются этому зрелищу - такого раньше никогда не было. 

Прохожие предполагают, что такие пугливые животные, как ежи, могли появиться на Чеканах только после того, как людей на улицах практически не стало.

ზღარბი
© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Обитатели леса начали появляться в городе.

Автовладельцы, содержащие свои машины в боксах ГСК, расположенного на улице Милеску Спэтару сообщили корреспонденту Sputnik, что несколько раз видели в черте города лисиц. Они были очень удивлены, что заставило такого нехарактерного для города представителя фауны появиться здесь.

Лисица
© Sputnik / Виталий Аньков
В черте города начали появляться представители фауны, которые здесь ранее не были замечены.

Небывалой стала нынешняя "карантинная весна" и по появлению редких для столицы видов птиц. На окраинах города - полно соек, резко увеличилась популяция сорок, устраивающих настоящие массовые "сплетни" на деревьях. 

А корреспондент Sputnik Молдова Элеонора Лисник запечатлела на фото и опубликовала на своей персональной страничке в социальной сети Facebook дятла, который потревожил своей ритмичной работой жильцов многоэтажки. В общем, пока людей на улицах нет, природа предстает в более ярких и необычных красках.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (530)

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Теги:
фауна, карантин, природа, Кишинев


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