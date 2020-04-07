Итоги заседания ВСБ: Додон рассказал, чего ожидать гражданам Молдовы

Во вторник состоялось заседание Высшего Совета безопасности под руководством президента Молдовы, Игорь Додон обозначил направления, на которые власти обратят особое внимание в кризисной ситуации, вызванной распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Среди социально-значимых тем, стоявших на повестке дня заседания Высшего совета безопасности Молдовы, представители центральной власти страны обсудили с президентом Игорем Додоном несколько приоритетных направлений – готовность медицинской отрасли страны к развитию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, продовольственную безопасность, цены на продукты питания, общественный порядок и предотвращение роста криминогенной обстановки.

Нехватки препаратов и врачей не будет

Глава государства сообщил, что страна готова к четвертому, пиковому сценарию, связанному с опасностью распространения COVID-19. Не стоит беспокоиться и по поводу запаса всех необходимых препаратов и противовирусных аксессуаров и средств – их тоже пока достаточно, уточнил Додон.

"С самого начала вместе с экспертами ВОЗ мы проанализировали ситуацию с коронавирусом в Молдове. Мы переходим к четвертому сценарию. На данном этапе 27 больниц и медучреждений в стране занимаются лечением пациентов с коронавирусом", - подчеркнул Додон.

Сейчас, по словам президента, в бюджетном секторе медицины работают 12 тысяч 357 врачей, еще тысяча 869 специалистов задействованы в частных медучреждениях. Если обобщить число врачей, медсестер и санитаров/санитарок, в республике готовы противостоять коронавирусу более 45 тысяч медработников.

Глава государства уточнил, что власти намерены выплачивать двойную заработную плату всем медикам, кто находится на первой линии опасности – лечит пациентов с подтвержденными случаями COVID-19.

"В данный момент Молдова полностью обеспечена препаратами. Аксесcуары, маски, дезинфицирующие растворы, спецкомбинезоны для медперсонала – все это также есть в наличии. В ближайшие три-четыре дня получим гуманитарную помощь из Китая и Турции", - сообщил президент.

Не стоит переживать и о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с тяжелой формой коронавируса – государственные медучреждения располагают 500 такими приборами, еще значительное число аппаратов ИВЛ есть в частных клиниках.

Продуктов хватит всем, а за ценами будут следить

В Молдове не будет дефицита продуктов питания, равно, как и нет оснований для роста цен на продовольствие, подчеркнул Додон по результатам заседания Высшего совета безопасности.

"Частично импортеры подняли цены по ряду товарных категорий, но недостаток этих продуктов мы можем покрыть за счет продуктов, произведенных в стране", - отметил глава государства.

Президент еще раз обратился к производителям продуктов и продавцам с просьбой на повышать цены на продукты первой необходимости.

Криминал не пройдет

"Уверен, что производители не станут повышать цены. Правительство будет следить за ценами на основные продукты и, по необходимости, принимать жесткие меры. Мы не позволим спекулировать на наших гражданах", - уточнил глава государства.

Динамика преступлений в Молдове за три карантинных недели снижается, однако руководство страны понимает, что общество находится в состоянии повышенного риска, добавил президент.

"Мы не должны допустить ухудшения криминогенной ситуации в Молдове. Приоритет властей – защитить вас и ваше имущество, мы понимаем, что сейчас может возрасти число преступлений, совершаемых на бытовой основе", - заявил Додон.

Полиция в этих условиях будет работать круглосуточно, увеличится и число уличных патрулей.

Нынешний период Додон назвал испытанием для всего народа, и выразил уверенность, что этот сложный период удастся преодолеть.

К настоящему моменту в стране подтверждены 965 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 335 человек, а остальные - в удовлетворительном состоянии. В Молдове 40 выздоровевших и 21 летальный исход.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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