Судьи Апелляционной палаты решили: какова судьба экс-главы Нацбанка Молдовы

Бывший руководитель Нацбанка, которому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, отпразднует пасхальные праздники дома, но под арестом.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Экс-глава Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану переведен из изолятора под домашний арест. Информацию Sputnik подтвердила глава пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Мария Виеру.

Таким образом, судьи Апелляционной палаты удовлетворили ходатайство адвокатов и изменили решение первой инстанции, постановившей продлить предварительный арест бывшему председателю НБМ еще на 30 дней. Кроме того, под домашний арест переведен и глава одного из отделов Нацбанка.

"Апелляционная палата изменила меру пресечения в обоих случаях - с предварительного ареста на домашний", - сказала Виеру.

Дрэгуцану проходит по уголовному делу о банковской краже. В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура провела 5 марта в здании Национального банка Молдовы следственные мероприятия, связанные с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы страны.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание Дрэгуцану.

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