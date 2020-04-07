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Дорин Дрэгуцану.

Судьи Апелляционной палаты решили: какова судьба экс-главы Нацбанка Молдовы

© Sputnik / Vladimir Polusatov, Юлия Липовая
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29796246/sud-apellyatsionnoy-palaty-reshili-kakova-sudba-eks-glavy-natsbanka-moldova.html

Бывший руководитель Нацбанка, которому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, отпразднует пасхальные праздники дома, но под арестом.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Экс-глава Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану переведен из изолятора под домашний арест. Информацию Sputnik подтвердила глава пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Мария Виеру.

Таким образом, судьи Апелляционной палаты удовлетворили ходатайство адвокатов и изменили решение первой инстанции, постановившей продлить предварительный арест бывшему председателю НБМ еще на 30 дней. Кроме того, под домашний арест переведен и глава одного из отделов Нацбанка.

"Апелляционная палата изменила меру пресечения в обоих случаях - с предварительного ареста на домашний", - сказала Виеру.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Генпрокурор: Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда
Дрэгуцану проходит по уголовному делу о банковской краже. В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура провела 5 марта в здании Национального банка Молдовы следственные мероприятия, связанные с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы страны.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание Дрэгуцану.

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