01:11 08 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.57
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.69
Поиск
Реакция на бактерицид.

Как использовать дезинфектант без вреда для кожи: рекомендации врачей

© Photo : Cătălina Cernei
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (541)
84 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29796639/ispolzovanie-dezinfektanta-vyzyvaet-razdrazhenie-kozhi-chto-rekomenduyut-vrachi.html

Многие люди, пытаясь обезопасить себя от стремительно распространяющегося по Молдове COVID-19, столкнулись с неприятной проблемой. Врачи дали необходимые разъяснения и советы.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. С начала пандемии коронавируса власти призвали граждан Молдовы тщательно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства. Однако после почти месяца тщательного очищения кожа рук заметно повреждается.

В некоторых случаях люди столкнулись с проблемой раздражения и были вынуждены обратиться к врачу. Житель Кишинева, пожелавший сохранить свою анонимность, рассказал корреспонденту Sputnik Moldova, через какой неприятный опыт ему недавно пришлось пройти.

Folosirea în exces a dezinfectantului provoacă iritații ale pielii
© Photo : Cătălina Cernei
Чрезмерное использование дезинфектанта вызывает раздражение кожи.

"Я государственный работник и использую дезинфектант несколько раз в день в офисе. Так у меня появилось сильное раздражение на руках. Изначально кожа была очень сухой, после чего стала краснеть. Мне пришлось обратиться к врачу, чтобы избавиться от неприятных ощущений", - рассказал мужчина.

Врачи утверждают, что дезинфектант, в состав которого входит высокоградусный алкоголь, оказывает сильное воздействие на руки. Тем не менее, в этот период кожа страдает и из-за недостатка витаминов после холодного времени года. Дерматолог Анна Хаки предлагает несколько рекомендаций для людей, которые ежедневно используют дезинфицирующее средство.

"Весной организм обезвоживается, поэтому я рекомендую всем пить не менее двух литров воды в день. Тем, у кого есть раздражение из-за использования дезинфицирующих средств, можно подержать руки в теплой воде, после чего нанести увлажняющий крем, а затем надеть на них перчатки на 2-3 часа", - посоветовала собеседница.

По ее словам, это поможет коже восстановиться. Кроме того, считает врач, в этот период года каждому человеку необходимо носить в сумке жирный крем для рук.

Ana Hachi
© Photo : Facebook / Ana Hachi
Дерматолог Анна Хаки.

Она также уточнила, что весной обостряются многие кожные заболевания, например, такие как атопический дерматит или экзема. Хаки отметила, что число тех, у кого возникнут проблемы с кожей, может увеличиться, так как чаще всего такие заболевания возникают из-за стресса, а сейчас именно через такие ситуации проходит большинство граждан.

Фармацевты также подтверждают, что увеличилось число людей, которые покупают средства для увлажнения кожи. Алина Висан напоминает, что людям не нужен рецепт врача для приобретения специального крема от раздражения, вызванного дезинфицирующим средством.

Farmacista Alina Visan
© Photo : Alina Visan - arhivă personală
Фармацевт Алина Висан.

"Мы рекомендуем покупателям смягчающие кремы с липидами, как например с маслом авокадо или оливковым. Также крем должен содержать пантенол и 5% мочевины, так как средства с 10% очень сильно отшелушивают кожу. Эффективны также препараты на основе глицерина", - объяснила Висан.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в стране подтверждены 1056 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В республике 40 выздоровевших и 22 летальных исхода.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (541)

По теме

Итоги заседания ВСБ: Додон рассказал, чего ожидать гражданам Молдовы
Минздрав обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом
Кому мы должны быть признательны за антисептик, оберегающий мир от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне.
Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться