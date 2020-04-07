Как использовать дезинфектант без вреда для кожи: рекомендации врачей

Многие люди, пытаясь обезопасить себя от стремительно распространяющегося по Молдове COVID-19, столкнулись с неприятной проблемой. Врачи дали необходимые разъяснения и советы.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. С начала пандемии коронавируса власти призвали граждан Молдовы тщательно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства. Однако после почти месяца тщательного очищения кожа рук заметно повреждается.

В некоторых случаях люди столкнулись с проблемой раздражения и были вынуждены обратиться к врачу. Житель Кишинева, пожелавший сохранить свою анонимность, рассказал корреспонденту Sputnik Moldova, через какой неприятный опыт ему недавно пришлось пройти.

© Photo : Cătălina Cernei Чрезмерное использование дезинфектанта вызывает раздражение кожи.

"Я государственный работник и использую дезинфектант несколько раз в день в офисе. Так у меня появилось сильное раздражение на руках. Изначально кожа была очень сухой, после чего стала краснеть. Мне пришлось обратиться к врачу, чтобы избавиться от неприятных ощущений", - рассказал мужчина.

Врачи утверждают, что дезинфектант, в состав которого входит высокоградусный алкоголь, оказывает сильное воздействие на руки. Тем не менее, в этот период кожа страдает и из-за недостатка витаминов после холодного времени года. Дерматолог Анна Хаки предлагает несколько рекомендаций для людей, которые ежедневно используют дезинфицирующее средство.

"Весной организм обезвоживается, поэтому я рекомендую всем пить не менее двух литров воды в день. Тем, у кого есть раздражение из-за использования дезинфицирующих средств, можно подержать руки в теплой воде, после чего нанести увлажняющий крем, а затем надеть на них перчатки на 2-3 часа", - посоветовала собеседница.

По ее словам, это поможет коже восстановиться. Кроме того, считает врач, в этот период года каждому человеку необходимо носить в сумке жирный крем для рук.

Она также уточнила, что весной обостряются многие кожные заболевания, например, такие как атопический дерматит или экзема. Хаки отметила, что число тех, у кого возникнут проблемы с кожей, может увеличиться, так как чаще всего такие заболевания возникают из-за стресса, а сейчас именно через такие ситуации проходит большинство граждан.

Фармацевты также подтверждают, что увеличилось число людей, которые покупают средства для увлажнения кожи. Алина Висан напоминает, что людям не нужен рецепт врача для приобретения специального крема от раздражения, вызванного дезинфицирующим средством.

© Photo : Alina Visan - arhivă personală Фармацевт Алина Висан.

"Мы рекомендуем покупателям смягчающие кремы с липидами, как например с маслом авокадо или оливковым. Также крем должен содержать пантенол и 5% мочевины, так как средства с 10% очень сильно отшелушивают кожу. Эффективны также препараты на основе глицерина", - объяснила Висан.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в стране подтверждены 1056 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В республике 40 выздоровевших и 22 летальных исхода.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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