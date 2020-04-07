В Приднестровье запущена единая служба медицинской информации

Тестирование прошло еще на прошлой неделе, сейчас, отладив работу, она функционирует в полном объеме с восьми утра и до восьми вечера.

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр – Sputnik. В условиях ограничения работы поликлиник в регионе организовано медицинское консультирование граждан. Позвонив по номеру 126, каждый бесплатно сможет получить ответы относительно своего здоровья и рекомендации по лечению.

"Делается все, чтобы никто из граждан не остался наедине со своими проблемами: на базе МВД открылся Кризисный центр по вопросам COVID-19, а Министерство здравоохранения запускает единую службу медицинской информации (ЕСМИ "126")", - сказал директор медицинского центра "Тирамед" Андрей Панасюк.

По его словам, главная задача службы - снизить панику и помочь людям, в основном с хроническими заболеваниями, не посещая поликлинику, откорректировать терапию.

ЕСМИ "126" в тестовом режиме была запущена на прошлой неделе. Уже есть случаи конкретной помощи, в том числе вызов врачей на дом, последующая госпитализация и подтвержденный COVID-19. Пациентка сейчас проходит лечение в Слободзейском госпитале.

Как сообщили в приднестровском Минздраве, на этом примере было отработано и скоординировано взаимодействие со скорой медицинской помощью. К работе на линии привлечены специалисты различных специальностей, среди них кардиологи, педиатры и другие.

"Это не попытка заменить уже существующие в министерстве каналы связи с гражданами, а возможность снизить их нагрузку. В первую очередь, речь идет о станциях скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Как рассказал Панасюк, сейчас в службу звонят не только тяжелые больные, но и те, кому нужна консультация, что не всегда требует визита к врачу.

"Мы же можем привлечь любого специалиста, даже не находящегося в центре. Наша служба работает с 8 утра до 20 часов вечера, семь дней в неделю. Если будет необходимость, мы сможем изменить формат", - отметил он.

Звонки принимаются восемью операторами. Их задача заполнить анкету-опросник для пациента и перенаправить ее врачу.

Тот, в свою очередь, принимает одно из решений: консультация по телефону (обратный звонок) или вызов скорой медпомощи, или передача обращения в территориальную поликлинику при необходимости посетить пациента на дому. Если вопрос не связан со здоровьем, то его перенаправляют в соответствующие службы.

"В этом случае мы обязательно проконтролируем результат и объем оказанной помощи. Ни один звонок не останется без внимания", - подчеркнул врач.

Параллельно в центре открылось онлайн-консультирование через скайп: 126@tiramed.md – это консультирование взрослых и info@tiramed.md – педиатрическая помощь.

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