Президент Додон рассказал, когда могут ослабить карантинные ограничения

Глава государства четко дал понять молдавскому обществу – на период Пасхальных праздников и поминальных дней власти страны не намерены отменять меры безопасности, введенные три недели назад.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Многие представители бизнеса и простые граждане сегодня интересуются, когда будут послабления по введенным карантинным ограничениям. Глава государства Игорь Додон по результатам заседания Совета безопасности Молдовы призвал всех быть прагматичными и честными, и понимать, что до 28 апреля такого сценария ожидать не стоит.

Далее решения будут приниматься в соответствии с развитием ситуации с опасностью распространения коронавируса.

“До 28 апреля, когда пройдут все праздники и поминальные дни, снимать карантинные ограничения очень опасно. Следует понимать – если мы предпримем сейчас ошибочные шаги, последствия для экономики будут более ощутимыми”, - заявил Додон.

В результате поспешных действий эпидемическая ситуация может ухудшиться, возрастет нагрузка на медицинские учреждения и врачей, потребуется больше бюджетных средств для преодоления кризиса.

Такой сценарий Додон назвал “замкнутым кругом”, уточнив, что допускать этого нельзя.

“Надеемся, что строгие карантинные ограничения, введенные властями станы, дадут ожидаемый результат. Мы следим за ситуацией, надеемся, что после 28 апреля нам удастся добиться послабления по ряду введенных ограничений”, - резюмировал президент.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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