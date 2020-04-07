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Инфекционная больница Тома Чорбэ

В Молдове выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)
541020
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29798531/moldova-vyyavili-91-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 1056 человек.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. В Молдове выявлен еще 91 случай коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"После обработки 510 тестов подтвердились 91 случай инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, в трех случаях речь идет об "импорте" инфекции - из Украины, Голландии и Великобритании. В 88 эпизодах произошла передача вируса внутри страны. Большинство новых заболевших выявлены в Кишиневе - 35 человек, в Штефан-Водэ и Сороках - по 10 пациентов, Глодянах и Хынчештах - по 6, на территории левобережья Днестра - 4, в Резине - 3, Бельцы, Кагул, Каушаны, Страшены - по 2, Калараш, Единцы, Фалешты, Оргеев, Тараклия, Унгены - по 1.

Мужчина на улице во время самоизоляции.
© Photo : Miroslav Rotari.
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"К сожалению, сегодня зарегистрирована еще одна смерть. Речь идет о 54-летней женщине, которую госпитализировали 4 апреля. Выражаем глубокие соболезнования ее близким", - добавила министр.

По словам премьера Иона Кику, сохраняются вспышки в двух районах - Сорока и Штефан-Водэ. "Наблюдается и рост в Глодянском районе. В остальных районах ситуация находится ниже прогнозируемого оптимистичного варианта. И это еще одно доказательство того, что соблюдение введенных мер приносит результат", - отметил глава правительства.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)

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