Большой православный праздник - что можно и чего нельзя на Благовещение

В этот день вспоминают событие, описанное в Евангелии апостолом Лукой, о том, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о зачатии и будущем рождении Ею Богомладенца - Иисуса Христа.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 главных церковных праздников.

В отличие от Пасхи, он всегда отмечается в один и тот же день, так как относится к категории "неподвижных" церковных праздников и выпадает на 7 апреля (25 марта по юлианскому календарю), то есть ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

В этот церковный праздник вспоминают события Благовещения, описанные в Евангелии апостолом Лукой, о том, как Архангел Гавриил возвестил благую весть Деве Марии о зачатии и рождении Ею Богомладенца - Иисуса Христа. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Церковь рекомендует православным верующим отложить 7 апреля все дела, самый правильный подход - это провести день с семьей, в молитве и с чистыми мыслями.

На Благовещение разрешено послабление в меню Великого поста - разрешается есть рыбу.

В этот день запрещена любая домашняя работа. Все дела и уборку принято закончить накануне. В некоторых регионах также есть поверье, что на Благовещение нельзя надевать новые вещи, так как они могут испортиться. Также не принято бриться.

Ключевое правило в Благовещение - не ссориться, не впадать в уныние, не сплетничать и не злословить. Это полезные советы, которых хорошо придерживаться и в непраздничные дни.

События Благовещения описаны евангелистом Лукой. Он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи в Назарет к Деве Марии был послан Богом архангел Гавриил с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира:

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца" (Лк. 1:28-33).

Сомневаясь, Мария спросила ангела: "Как будет это, когда я мужа не знаю?" И услышала в ответ: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". И тогда Мария, увидев в словах ангела волю Божью, смиренно произнесла: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему". © Sputnik / Евгений Панасенко Колокольный звон и молитвы: в Митрополии обратились к верующим

Подробности, которые легли в основу иконографии этого праздника, добавили истории Благовещения апокрифы II века – "Протоевангелие Иакова" и "Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя". Согласно им, Марии по жребию выпало соткать новую завесу из пурпура для Иерусалимского Храма. Отправившись за водой, она у колодца услышала голос, сказавший ей: "Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Не видя никого рядом, она, испугавшись, вернулась домой и, уже сев за прялку, увидела ангела, который упокоил ее словами: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнешь во славу Его".

Между тем, по церковному преданию, ангел явился Деве Марии, когда она читала отрывок из Книги пророка Исаии: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына". Поэтому в западноевропейской живописи Дева Мария в сцене Благовещения обычно изображается с раскрытой книгой.

В Молдове, где порядка 98 процентов населения причисляют себя к православному вероисповеданию, праздник Благовещения особенно почитаем.

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