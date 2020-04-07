Молдавский фигурист застрял в Европе, направляясь из Канады домой

Спортсмен рассказал, что считает своим долгом в эти непростые времена быть рядом с семьей, и поэтому возвращается в Молдову.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Молдавский фигурист Лилиан Бынзарь, решивший вернуться в Молдову из Канады из-за ситуации с коронавирусом в мире, застрял в Европе - на полпути домой.

Об этом он сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

"Эта неделя, кажется, никогда не закончится. Начал свою поездку домой, чтобы быть с семьей в эти непростые времена. Вылетел из Торонто в воскресенье, и первое, что увидел, когда вышел из самолета, что мой рейс отменен", - написал спортсмен.

По его словам, ему удалось получить билет на другой стыковочный рейс - в Вену, где он пока и находится.

"Теперь я надеюсь, что молдавское посольство может позаботиться обо мне и вернуть меня домой к моей семье. Будем надеяться, что мы все сможем пережить эти трудные времена. Люблю всех вас и благодарю за вашу бесконечную поддержку", - отметил Бынзарь.

В комментарии Sputnik Молдова фигурист сообщил, что постарается вылететь домой уже в среду.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

К настоящему моменту в стране подтверждены 1056 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В Молдове 40 выздоровевших и 22 летальных исхода.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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