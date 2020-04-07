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Патруль проверяет документы.

Какой суммы достигли санкции за нарушение мер по борьбе с COVID-19 в Молдове

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200407/29802560/kakoy-summy-dostigli-shtrafy-za-narushenie-mer-po-borbe-covid-19-moldova.html

Всего к настоящему моменту за пренебрежение правилами, предписанными Комиссией по ЧС, в стране наложены свыше 300 штрафов как физическим, так и юридическим лицам.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Нарушители мер по предотвращению распространения COVID-19 пополнят бюджет Молдовы почти шестью миллионами леев (свыше 320 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка). Об этом в интервью Sputnik заявила представитель МВД Алина Збанка.

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По ее словам, сотрудники правоохранительных органов предпринимают усилия по повышению ответственности населения в контексте объявленного в стране чрезвычайного положения.

"В первую очередь рекомендуем оставаться дома и избегать многолюдных мест. Выходить из дома только в случае экстренной необходимости – для покупки продовольствия, лекарств или похода к врачу", - пояснила собеседница.

По ее словам, полицейские продолжают штрафовать тех граждан, которые нарушают меры, введенные Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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"Имею в виду лиц, которые прогуливаются по паркам или собираются в компании численностью более троих человек в публичных местах. Наблюдаем все больше ответственности со стороны граждан в последние дни. Это заставляет нас верить, что в настоящее время более жестких наказаний не требуется", - добавила Збанка.

Выходя из дома человеку, как пояснила представитель МВД, необходимо иметь при себе внутренний паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

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"В противном случае потребуется, чтобы сотрудники правоохранительных органов сопроводили человека в полицейский участок, где фамилия и имя гражданина будут внесены в базу, и только после этого выдадут разрешение", - сказала собеседница.

По ее словам, в условиях объявленного чрезвычайного положения сотрудники правоохранительных органов работают в особом режиме. Свыше девяти тысяч служащих МВД задействованы в процессе предотвращения распространения вируса.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту в стране подтверждены 1056 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В республике 40 выздоровевших и 22 летальных исхода.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)

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