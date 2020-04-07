Какой суммы достигли санкции за нарушение мер по борьбе с COVID-19 в Молдове

Всего к настоящему моменту за пренебрежение правилами, предписанными Комиссией по ЧС, в стране наложены свыше 300 штрафов как физическим, так и юридическим лицам.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Нарушители мер по предотвращению распространения COVID-19 пополнят бюджет Молдовы почти шестью миллионами леев (свыше 320 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка). Об этом в интервью Sputnik заявила представитель МВД Алина Збанка.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов предпринимают усилия по повышению ответственности населения в контексте объявленного в стране чрезвычайного положения.

"В первую очередь рекомендуем оставаться дома и избегать многолюдных мест. Выходить из дома только в случае экстренной необходимости – для покупки продовольствия, лекарств или похода к врачу", - пояснила собеседница.

По ее словам, полицейские продолжают штрафовать тех граждан, которые нарушают меры, введенные Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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"Имею в виду лиц, которые прогуливаются по паркам или собираются в компании численностью более троих человек в публичных местах. Наблюдаем все больше ответственности со стороны граждан в последние дни. Это заставляет нас верить, что в настоящее время более жестких наказаний не требуется", - добавила Збанка.

Выходя из дома человеку, как пояснила представитель МВД, необходимо иметь при себе внутренний паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

"В противном случае потребуется, чтобы сотрудники правоохранительных органов сопроводили человека в полицейский участок, где фамилия и имя гражданина будут внесены в базу, и только после этого выдадут разрешение", - сказала собеседница.

По ее словам, в условиях объявленного чрезвычайного положения сотрудники правоохранительных органов работают в особом режиме. Свыше девяти тысяч служащих МВД задействованы в процессе предотвращения распространения вируса.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту в стране подтверждены 1056 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В республике 40 выздоровевших и 22 летальных исхода.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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