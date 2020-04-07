Глава Минсельхоза рассказал о продовольственных запасах Молдовы

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Продовольственная безопасность Молдовы полностью обеспечена. Об этом заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу в интервью Sputnik Молдова.

"Не надо беспокоиться по поводу доступа к продовольственным товарам. Продуктов питания достаточно. Я говорил об этом неоднократно, и повторяю еще раз... Страна обеспечена с точки зрения продовольственной безопасности", - сказал глава Минсельза.

По его словам, у местных производителей мяса, яиц, масла, хлебобулочных изделий и "молочки" есть возможности в полной мере удовлетворить запросы населения. Так что, как отметил министр, никаких поводов для беспокойства нет.

"Местные производителя мяса могут покрыть 100% того, что необходимо. Яиц - 110%, то есть производится больше, чем потребляется. Масла у нас на год вперед. В случае с хлебобулочными изделиями также не стоит беспокоиться – предприятия работают, как и прежде", - отметил Пержу.

Он обратил внимание, что запасов пшеницы, как и другого зерна хватит до следующего урожая.

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"Да, мы импортируем порядка 30-40% молочной продукции, но хочу отметить, что из ввозимой "молочки" больше специфических товаров - сыров, а также йогуртов", - сказал Пержу, добавив, что беспокоиться в этом случае не стоит.

Он не исключил, что в ближайшие две недели возможен некоторый дефицит с единственным продуктом – гречневой крупой. Но, как предупредил чиновник, эта ситуация долго не продлится.

По его словам, ежедневно на местном рынке производится порядка миллиона яиц. У компаний по переработке мясных продуктов и производству консервов есть в запасах 860 тысяч сырья, а также 242 тонны мяса, готового к продаже. А у молочных предприятий на складах порядка 140 тонн масла, 189 тонн сыров и 500 тонн пастеризованных сливок.

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У Молдовы в запасах 152 тысячи тонн пшеницы, что покрывает внутренний спрос на семь месяцев. И это без учета государственного резерва. Более того, в амбарах местных производителей складировано 33 тысячи тонн ячменя, которого хватит примерно на 150 дней. Кукурузы в стране 1,2 миллиона тонн – этого достаточно как минимум на два года. Подсолнечного масла насчитывается 65 тысяч тонн. Такой объем покрывает внутренний спрос на два года. Запасы сахара составляют к настоящему моменту 102 тысячи тонн – этого хватит на год с лишним.

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