Скончался председатель территориальной организации ПСРМ Кагула

Василий Михайлов также входил в состав Комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте Молдовы.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Член Кагульского муниципального и районного совета, председатель территориальной организации Партии социалистов Республики Молдова, руководитель Русской общины города Кагул Василий Михайлов скончался во вторник вечером. Ему был 71 год.

"Прискорбно... Ушел Человек. Земля пухом... Будем помнить", - написал депутат-социалист Влад Батрынча на своей странице в Facebook, комментируя новость о смерти Михайлова.

В местных СМИ появилась информация, что у Михайлова диагностировали коронавирус нового типа. Официально этот факт Минздрав пока не подтверждал.

Василий Михайлов также входил в состав Комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте Молдовы.

Друг России

В 1995 году Михайлов создал и возглавил Русско-славянскую общину города Кагула.

"Посольство скорбит в связи с безвременной кончиной Василия Ивановича Михайлова - видного политического и общественного деятеля, многолетнего руководителя Русской общины города Кагул и истинного друга России. Вечная память и искренние соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

В представительстве Россотрудничсетва в Молдове отметили, что Михайлов много сил и энергии отдавал упрочению межэтнического согласия на молдавской земле и укреплению многостороннего российско-молдавского сотрудничества.

"Представительство Россотрудничества в Молдове глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память Василию Ивановичу Михайлову, нашему надежному партнеру и другу, человеку щедрой души и большого сердца", - сказано в сообщении структуры в Facebook.

Соболезнования родным и близким Василия Михайлова выразил также Координационный совет российских соотечественников Республики Молдова.

"Мы запомним Василия Ивановича как настоящего друга, борца, гражданина и патриота. Вечная ему память", - сказано в сообщении совета в Facebook.

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