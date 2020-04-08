Культура ношения масок: как и когда нужно их надевать, а когда небезопасно

Из-за того, что граждане бросаются из крайности в крайность: одни пренебрегают средствами защиты, другие доходят до паранойи, специалисты решили разъяснить, в каких случаях нужно носить маски.

ТИРАСПОЛЬ, 68апр – Sputnik. Лицевая повязка нужна при общении с потенциальными носителями инфекции, в помещениях массовой посещаемости или в момент нахождения в замкнутом пространстве с малознакомыми людьми. Такой простой алгоритм ношения масок пытаются донести до приднестровцев специалисты. О важности распространения этой информации говорилось на совещании Оперативного штаба, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Дома в кругу семьи и на свежем воздухе, находясь на карантинной дистанции от других граждан, надевать маску нет необходимости", - говорят медики.

Более того, это противопоказано, так как постоянное ношение плотной тканевой маски нарушает жизненно важные процессы поступления в момент вдоха в организм кислорода и избавления на выдохе от углекислого газа.

"Ограничение полноценного дыхания в перспективе может спровоцировать легочные заболевания, распространение которых приобретет массовый характер, что недопустимо", - подчеркнул лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Еще один призыв, который пытаются снова и снова донести до жителей Приднестровья, - о своевременном обращении к врачам. Два из трех летальных исходов среди заболевших коронавирусом приднестровцев были связаны с крайне запоздалой просьбой о медицинской помощи.

"Врачи работают круглосуточно, чтобы граждане могли на самой ранней стадии заболевания получить квалифицированную помощь", - отметил приднестровский лидер.

Решением Оперативного штаба вызов участкового доктора на дом теперь будет доступен и в воскресенье. Такая возможность есть, так как значительное число медиков во время ЧП не находятся на рабочих местах, но продолжают нести свою социально значимую службу.

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