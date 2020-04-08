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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)

В Приднестровье ввели новую систему предварительного тестирования абитуриентов

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29800712/v-pridnestrove-vveli-novuyu-sistemu-predvaritelnogo-testirovaniya-abiturientov.html

Предварительное тестирование при успешном его прохождении позволяет соискателю поступить в вуз без сдачи экзаменов.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. В связи с введением дополнительных ограничительных мер при ЧП Приднестровский госуниверситет (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко проводит запись на предварительное тестирование в телефонном режиме. Для этого необходимо позвонить по номеру 79-505.

"После составления заявления (для чего необходимо продиктовать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта абитуриента), в любом отделении банка оплачивается необходимая сумма, и фото квитанции об оплате высылается на почту ctest@spsu.ru", - сообщили в ПГУ.

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© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко проводит предварительное тестирование для выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений региона, а также, для всех желающих, имеющих среднее (полное) общее образование 15, 16 и 17 мая 2020 года.

Прием заявок на предварительное тестирование проводится до 30 апреля ежедневно с 09:00 до 16:00 часов, в субботу время сокращено до 13:00 часов, а в воскресенье – выходной.

При успешной сдаче тестирования выдаются сертификаты. Выпускники, предоставившие их при подаче документов для поступления, по их желанию, могут быть освобождены от вступительных испытаний в университете.

Стоимость тестирования по одному предмету - почти 48 приднестровских рублей (в пределах 50 молдавских леев).

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Теги:
прием в вуз, вуз, абитуриенты, тестирование, Приднестровье


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