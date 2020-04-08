В Приднестровье ввели новую систему предварительного тестирования абитуриентов

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. В связи с введением дополнительных ограничительных мер при ЧП Приднестровский госуниверситет (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко проводит запись на предварительное тестирование в телефонном режиме. Для этого необходимо позвонить по номеру 79-505.
"После составления заявления (для чего необходимо продиктовать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта абитуриента), в любом отделении банка оплачивается необходимая сумма, и фото квитанции об оплате высылается на почту ctest@spsu.ru", - сообщили в ПГУ.
Прием заявок на предварительное тестирование проводится до 30 апреля ежедневно с 09:00 до 16:00 часов, в субботу время сокращено до 13:00 часов, а в воскресенье – выходной.
При успешной сдаче тестирования выдаются сертификаты. Выпускники, предоставившие их при подаче документов для поступления, по их желанию, могут быть освобождены от вступительных испытаний в университете.
Стоимость тестирования по одному предмету - почти 48 приднестровских рублей (в пределах 50 молдавских леев).
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