В Кишиневе идет реконструкция мемориального комплекса "Вечность"

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Реконструкция мемориала "Вечность" в Кишиневе осуществляется, несмотря на действие чрезвычайного положения в республике. Как пояснили в министерстве обороны Молдовы, строительные работы в настоящее время не запрещены.
Что касается реконструкции, то основной акцент делается на элементы, которые могут представлять опасность для посетителей.
"Будет отремонтирована часть тротуарной плитки, которая находится в аварийном состоянии, и ее нельзя использовать для пеших прогулок. Также речь идет о звездах на барельефах, откуда сыпется штукатурка, о гранитных плитах, которые следует укрепить", - рассказал полковник Национальной Армии Тудор Лашку.
"Это особенная конструкция, которую нельзя покрасить при помощи обычной техники. Нужны краны, которые могут подниматься на высоту 25-30 метров. В республике мало операторов, которые в состоянии выполнять такие работы. Но все равно эти элементы будут отштукатурены и покрашены", - отметил Лашку.
Реконструкцию должны завершить в течение 30 дней. По словам Лашку, подрядчик дает десятилетнюю гарантию на свою работу.
Последний раз мемориал ремонтировали в 2005-2006 годах.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK