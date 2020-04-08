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Мемориал Вечность

В Кишиневе идет реконструкция мемориального комплекса "Вечность"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (123)
20620
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29807657/chisinau-idet-rekonstruktsiya-memorialnogo-kompleksa-vechnost.html

Последний раз мемориал в Кишиневе ремонтировали почти 15 лет назад. Многие конструкции не выдержали испытания временем, поэтому сейчас вновь ведется реконструкция.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Реконструкция мемориала "Вечность" в Кишиневе осуществляется, несмотря на действие чрезвычайного положения в республике. Как пояснили в министерстве обороны Молдовы, строительные работы в настоящее время не запрещены.

Что касается реконструкции, то основной акцент делается на элементы, которые могут представлять опасность для посетителей.

"Будет отремонтирована часть тротуарной плитки, которая находится в аварийном состоянии, и ее нельзя использовать для пеших прогулок. Также речь идет о звездах на барельефах, откуда сыпется штукатурка, о гранитных плитах, которые следует укрепить", - рассказал полковник Национальной Армии Тудор Лашку.

Мемориал Вечность в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам ответственного специалиста, порядка 70% работ - сложная реконструкция базовых элементов. Наиболее сложный участок - центральная композиция из пяти стилизованных винтовок, которые возвышаются над вечным огнем. По словам Лашку, для ее реставрации требуется специальная техника.

"Это особенная конструкция, которую нельзя покрасить при помощи обычной техники. Нужны краны, которые могут подниматься на высоту 25-30 метров. В республике мало операторов, которые в состоянии выполнять такие работы. Но все равно эти элементы будут отштукатурены и покрашены", - отметил Лашку.

Реконструкцию должны завершить в течение 30 дней. По словам Лашку, подрядчик дает десятилетнюю гарантию на свою работу.

Последний раз мемориал ремонтировали в 2005-2006 годах.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (123)

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