Советы молдавским автоводителям – как обезопасить себя от коронавируса

В трудные для молдавского общества моменты, связанные с опасностью распространения опасной инфекции, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, какие меры способны оградить от заражения тех, кто вынужденно садится за руль в эти дни.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. По всей стране сейчас действуют карантинные ограничения, однако есть ряд люди, которые должны выходить на работу и садиться за руль. Это таксисты, которые выручают жителей молдавских городов, и те, кто доставляет в магазины и аптеки продукты и медикаменты, и те, кто ежедневно сидит за рулем скорой, и простые автолюбители.

Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал о мерах предосторожности, о которых должен помнить каждый водитель, чтобы обезопасить себя от риска заражения COVID-19.

“Во-первых, следует соблюдать нормы личной гигиены. Это, прежде всего, - резиновые перчатки на руках и стерильная повязка на лице. Ничего оригинального, просто защищаемся как все. Салон автомобиля необходимо тщательно обрабатывать дезинфицирующей жидкостью. Неплохо иметь и пакет стерильных влажных салфеток на всякий случай”, - сказал Кожокару.

Водителям также не стоит забывать о необходимости гидратации организма – в салоне должна быть бутылка с питьевой водой. Необходимо периодически протирать все дверные ручки внутри и снаружи, пластиковые детали салона и панель приборов дезинфицирующей жидкостью, а сиденья обрабатывать пылесосом.

Резиновые коврики на полу надо содержать в чистоте – протирать жидкостью с содержанием хлора или других химических элементов, убивающих бактерии. Придя домой, каждый водитель должен тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

“Во время движения старайтесь не открывать окна, опасайтесь сквозняков, можете простыть, а думы в голове будут самые пессимистичные. Не делайте в салоне слишком жарко или холодно, отключите подогрев сидений и рулевого колеса, во всем соблюдайте меру”, - подчеркнул собеседник.

Перед тем, как вынужденно отправиться на дальнее расстояние, водитель должен проверить исправность всех узлов и агрегатов автомобиля, удостовериться, что все системы машины работают в штатном режиме.

“По возможности чаще связывайтесь с родными и с начальством, держите их в курсе событий о вашей поездке. Каждые 2-3 часа пути, делайте остановку для отдыха, разминайтесь, выпейте чаю или кофе. На заправках, автосервисах, офисах, магазинах и складах, при диалоге соблюдайте безопасную дистанцию”, - посоветовал эксперт.

Следует не забывать, что в условиях введенного в стране чрезвычайного положения все автоводители должны неукоснительно уступать дорогу машинам скорой помощи и полиции, проявляя уважение к труду тех, кто сегодня – на “передовой” борьбы с пандемией.

“При возвращении домой оставляйте транспорт парковках так, чтобы автомобиль не мешал проезду “скорой”, пожарной или мусоросборочной машины. Закрывайте машину, не оставляя в ней ничего ценного, особенно на виду, поскольку в этот период автоворы могут воспользоваться безлюдной ситуацией на улицах. Под лобовое стекло желательно разместить информацию с номером вашего телефона, на всякий случай. Помните, вас всегда ждут дома”, - резюмировал собеседник.

По состоянию на вечер среды в Молдове зарегистрированы 1174 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших достигло 43.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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