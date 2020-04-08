Советы молдавским автоводителям – как обезопасить себя от коронавируса

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. По всей стране сейчас действуют карантинные ограничения, однако есть ряд люди, которые должны выходить на работу и садиться за руль. Это таксисты, которые выручают жителей молдавских городов, и те, кто доставляет в магазины и аптеки продукты и медикаменты, и те, кто ежедневно сидит за рулем скорой, и простые автолюбители.
Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал о мерах предосторожности, о которых должен помнить каждый водитель, чтобы обезопасить себя от риска заражения COVID-19.
“Во-первых, следует соблюдать нормы личной гигиены. Это, прежде всего, - резиновые перчатки на руках и стерильная повязка на лице. Ничего оригинального, просто защищаемся как все. Салон автомобиля необходимо тщательно обрабатывать дезинфицирующей жидкостью. Неплохо иметь и пакет стерильных влажных салфеток на всякий случай”, - сказал Кожокару.
Резиновые коврики на полу надо содержать в чистоте – протирать жидкостью с содержанием хлора или других химических элементов, убивающих бактерии. Придя домой, каждый водитель должен тщательно вымыть руки и лицо с мылом.
“Во время движения старайтесь не открывать окна, опасайтесь сквозняков, можете простыть, а думы в голове будут самые пессимистичные. Не делайте в салоне слишком жарко или холодно, отключите подогрев сидений и рулевого колеса, во всем соблюдайте меру”, - подчеркнул собеседник.
“По возможности чаще связывайтесь с родными и с начальством, держите их в курсе событий о вашей поездке. Каждые 2-3 часа пути, делайте остановку для отдыха, разминайтесь, выпейте чаю или кофе. На заправках, автосервисах, офисах, магазинах и складах, при диалоге соблюдайте безопасную дистанцию”, - посоветовал эксперт.
Следует не забывать, что в условиях введенного в стране чрезвычайного положения все автоводители должны неукоснительно уступать дорогу машинам скорой помощи и полиции, проявляя уважение к труду тех, кто сегодня – на “передовой” борьбы с пандемией.
По состоянию на вечер среды в Молдове зарегистрированы 1174 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших достигло 43.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
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