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Лаборатория.

Мэр Кишинева показал новый центр для пациентов с подозрением на COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (545)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29809559/primar-pokazal-noviy-tsentr-dlya-patsientov-s-podozreniem-na-covid.html

К борьбе с распространением коронавируса нового типа в Молдове, подключают все больше новых медучреждений и специально оборудованных центров.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Общественное медико-санитарное учреждение Constructorul-COVID-19 готово принять пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Как он отметил, больница рассчитана на 120 мест, вдобавок к этому, столичные власти выделили 500 тысяч леев на оборудование помещений для приема пациентов.

"Муниципалитет выделил 3500 защитных костюмов для врачей, 10 тысяч защитных масок, 1000 пар бахил, 600 халатов, 50 комплектов постельного белья и дезинфицирующие средства", - уточнил Чебан. 

По его словам, на данном этапе больница комплектуется дополнительными сотрудниками.

Власти страны перешли к четвертому сценарию борьбы с пандемией, когда число заразившихся превысило тысячу.

Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус
© REUTERS / Andreas Gebert
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Президент страны Игорь Додон заявил, что система здравоохранения подготовлена к дальнейшим мерам по борьбе с распространением коронавируса.

В республике задействованы 27 больниц, готовых к приему пациентов с коронавирусом, а также распределительный центр COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (545)

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