Мэр Кишинева показал новый центр для пациентов с подозрением на COVID-19

К борьбе с распространением коронавируса нового типа в Молдове, подключают все больше новых медучреждений и специально оборудованных центров.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Общественное медико-санитарное учреждение Constructorul-COVID-19 готово принять пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Как он отметил, больница рассчитана на 120 мест, вдобавок к этому, столичные власти выделили 500 тысяч леев на оборудование помещений для приема пациентов.

"Муниципалитет выделил 3500 защитных костюмов для врачей, 10 тысяч защитных масок, 1000 пар бахил, 600 халатов, 50 комплектов постельного белья и дезинфицирующие средства", - уточнил Чебан.

По его словам, на данном этапе больница комплектуется дополнительными сотрудниками.

Власти страны перешли к четвертому сценарию борьбы с пандемией, когда число заразившихся превысило тысячу.

Президент страны Игорь Додон заявил, что система здравоохранения подготовлена к дальнейшим мерам по борьбе с распространением коронавируса.

В республике задействованы 27 больниц, готовых к приему пациентов с коронавирусом, а также распределительный центр COVID-19.

Коронавирус в Молдова

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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