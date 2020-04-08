Главе Органа гражданской авиации предложили уйти с поста - какова его реакция

Орган гражданской авиации может остаться без руководства. Отставки нынешнего директора потребовало Министерство экономики.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Директор Органа гражданской авиации (ОГА) не планирует уходить в отставку, несмотря на озвученные требования Министерства экономики и инфраструктуры.

Руководитель ОГА Евгений Коштей вчера сообщил сотрудникам ведомства, что его попросили подать заявление об отставке в среду, 8 апреля. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила глава пресс-службы учреждения Ирина Бодолика. Она отметила, что причина, по которой Минэкономики потребовало отставки Коштея, неизвестна, но он еще не подал заявление.

"Я заявляю, что не подал в отставку, так как был выбран в качестве директора ОГА по прозрачному и законному конкурсу, организованному Министерством экономики и инфраструктуры. Правовой основы для подачи заявления нет. Я продолжаю работать", - уточнил Коштей на своей странице в Facebook.

Евгений Коштей был назначен директором ОГА 13 декабря 2019 года.

Все чартерные рейсы в настоящее время осуществляются для возвращения граждан Молдовы на родину из-за рубежа на основании разрешения Органа гражданской авиации.

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