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Самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Главе Органа гражданской авиации предложили уйти с поста - какова его реакция

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29810391/uydet-li-v-otstavku-glava-organa-grazhdanskoy-aviatsii-podrobnosti.html

Орган гражданской авиации может остаться без руководства. Отставки нынешнего директора потребовало Министерство экономики.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Директор Органа гражданской авиации (ОГА) не планирует уходить в отставку, несмотря на озвученные требования Министерства экономики и инфраструктуры.

Руководитель ОГА Евгений Коштей вчера сообщил сотрудникам ведомства, что его попросили подать заявление об отставке в среду, 8 апреля. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила глава пресс-службы учреждения Ирина Бодолика. Она отметила, что причина, по которой Минэкономики потребовало отставки Коштея, неизвестна, но он еще не подал заявление.

"Я заявляю, что не подал в отставку, так как был выбран в качестве директора ОГА по прозрачному и законному конкурсу, организованному Министерством экономики и инфраструктуры. Правовой основы для подачи заявления нет. Я продолжаю работать", - уточнил Коштей на своей странице в Facebook.

Евгений Коштей был назначен директором ОГА 13 декабря 2019 года.

Все чартерные рейсы в настоящее время осуществляются для возвращения граждан Молдовы на родину из-за рубежа на основании разрешения Органа гражданской авиации.

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