Как в этом году пройдет празднование Дня Победы

Распространение коронавируса в мире и в Молдове ставит под вопрос проведение массовых мероприятий любого характера.

КИШИНЕВА, 8 апр - Sputnik. В 2020 году исполняется три четверти века со дня окончания Великой Отечественной войны. По случаю этой знаменательной даты в Молдове, как и в других странах, запланированы масштабные празднества в честь Дня Победы.

Однако в последние недели мир сосредоточился на борьбе с пандемией коронавируса. Практически все массовые, в том числе общественно-политические, культурные и спортивные события отменили или перенесли. Молдова - не исключение, в республике до 15 мая объявлен режим чрезвычайного положения.

Что будет с программой акций к 75-летию Победы для Sputnik Молдова рассказал руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, если ситуация немного улучшится, то, некоторые события могут состояться, но, скорее всего, многолюдные мероприятия придется отложить.

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"Несмотря на все эти события, что происходят, весь год объявлен победным, юбилейным. Так что программа будет реализована. От празднования никто не отказывается, оно как было - так и будет, его в принципе никто не может отменить", - заявил Петрович.

Он добавил, что пока неясно, в каком виде и когда пройдут торжества, все зависит от обстановки в стране и мире.

"Девятое мая - это центральная дата. Но у нас есть еще другие памятные дни. Ближайшие из них в июне и июле. А также есть 24 августа - день освобождения Кишинева. Если что, есть куда переносить все запланированные мероприятия", - объяснил собеседник.

Ранее, в правительстве Молдове утвердили программу торжеств в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. План празднования предусматривал множество традиционных акций, таких как возложение цветов на мемориале "Вечность" в Кишиневе и на Шерпенском плацдарме, а также научные конференции, концерты, конкурсы.

К памятной дате запланирован и капитальный ремонт Мемориала "Вечность" в молдавской столице, также проходят работы по обновлению других памятников воинской славы и мест захоронений погибших бойцов.

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