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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с советником по вопросам обороны и национальной безопасности Виктором Гайчуком.

Додон поддержал инициативу о выделении соцпомощи ветеранам-инвалидам войны

© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29813045/dodon-podderzhal-initsiativu-o-vydelenii-sotspomoschi-veteranam-invalidam-voyny.html

Глава молдавского государства поддержал инициативу советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности Виктора Гайчука.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с дивизионным генералом, председателем Союза офицеров, секретарем Высшего совета безопасности Республики Молдова Виктором Гайчуком.

Руководитель страны рассмотрел инициативу изыскать средства для оказания социальной помощи ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

По мнению главы государства, эти люди "заслужили внимание и помощь со стороны властей, особенно с учетом кризисной ситуации, в которой мы все оказались".

Президент также призвал поддержать эту инициативу Союз офицеров совместно с Ассоциацией ветеранов войны в Афганистане, Национальным союзом ветеранов войны за независимость Республики Молдова, Ассоциацией "Святой Георгий Победоносец" и другими организациями.

Министерство обороны
© Facebook / Igor Dodon/Facebook
Линия доверия для ветеранов и их семей: Минобороны протягивает руку помощи

Для решения проблем ветеранов войны, семей павших военнослужащих, которые нуждаются в особой помощи в период чрезвычайного положения, министерство обороны создало кризисную ячейку и открыло телефонную линию "Ветеран". Она будет работать во всех районах и муниципалитетах.

Нуждающиеся в помощи могут звонить по телефонным номерам 022 25 20 65 и 022 25 21 78 с 8.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу), или круглосуточно по номеру мобильного телефона 060705138.

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