Додон поддержал инициативу о выделении соцпомощи ветеранам-инвалидам войны

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с дивизионным генералом, председателем Союза офицеров, секретарем Высшего совета безопасности Республики Молдова Виктором Гайчуком.

Руководитель страны рассмотрел инициативу изыскать средства для оказания социальной помощи ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

По мнению главы государства, эти люди "заслужили внимание и помощь со стороны властей, особенно с учетом кризисной ситуации, в которой мы все оказались".

Президент также призвал поддержать эту инициативу Союз офицеров совместно с Ассоциацией ветеранов войны в Афганистане, Национальным союзом ветеранов войны за независимость Республики Молдова, Ассоциацией "Святой Георгий Победоносец" и другими организациями.

Для решения проблем ветеранов войны, семей павших военнослужащих, которые нуждаются в особой помощи в период чрезвычайного положения, министерство обороны создало кризисную ячейку и открыло телефонную линию "Ветеран". Она будет работать во всех районах и муниципалитетах.

Нуждающиеся в помощи могут звонить по телефонным номерам 022 25 20 65 и 022 25 21 78 с 8.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу), или круглосуточно по номеру мобильного телефона 060705138.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK