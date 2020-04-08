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Врачи в костюмах биозащиты.

Медучреждения столицы обеспечат всем необходимым - заявление мэра Кишинева

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29815475/meduchrezhdeniya-stolitsy-obespechat-vsem-neobkhodimym-zayavlenie-mera-kishineva.html

Градоначальник Ион Чебан рассказал, какая помощь будет оказана медико-санитарным учреждениям муниципия.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Власти Кишинева решили, как распределить 40 миллионов леев, выделенных из городского бюджета на борьбу с COVID-19. Финансы будут направлены Управлению социальной помощи и всем муниципальным медико-санитарными учреждениями на основе списков необходимого, составленных администрацией больниц и поликлиник.

"До сегодняшнего дня муниципалитет предоставил всем учреждениям более 9 миллионов леев, а также передал помощь от экономических агентов - дезинфицирующие средства, маски, комплекты постельного белья и другие расходные материалы", - сообщил на своей странице в соцсети Facebook генпримар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Столичная администрация предусмотрела и другие услуги для врачей - бесплатный транспорт, питание, расселение медперсонала по запросу, бесплатные услуги мобильной связи.

Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Сейчас мы работаем над вопросом размещения врачей, которые будут работать в Центре COVID-19 на Moldexpo и не хотят возвращаться домой, чтобы не подвергать опасности свои семьи", - уточнил градоначальник.

Другие больницы сейчас предлагают врачам питание и проживание. В то же время, уже власти Кишинева думают о помощи, которую необходимо будет оказывать гражданам и медперсоналу в дальнейшем.

К настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 1174 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)

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Теги:
обеспечение, медучреждения, медицина, Кишинев


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