Спасти лейтенанта Богданова: подвиг молдавской крестьянки

Женщина проявила не только мужество, но и находчивость, чтобы уберечь от расправы раненого советского офицера.

Шестого апреля 1944-го года войска Красной армии освободили город Оргеев от фашистской оккупации. Особенно ожесточенные бои разгорелись на подступах к городу, у села Кукурузены. Бой за населенный пункт вели бойцы 5-го гвардейского кавалерийского Донского Краснознаменного корпуса 2-го Украинского фронта.

В первых числах апреля 1944-го года село было освобождено войсками Красной армии, но вскоре, после сильной контратаки немецких войск, его снова отбили части вермахта.

Из журнала боевых действий (ЖБД) 39-го гвардейского кавалерийского полка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии:

"2.04.1944. Снежный буран не прекращался весь день и продолжал свирепствовать. Личный состав, промокший до костей, от дождя, шедшего с 1 на 2 апреля 1944, и мокрого снега, сопровождавшего буран, героически, с нечеловеческими усилиями, преодолевал условия непогоды, под непрерывным огнем противника. Во время уличного боя был ранен командир 2-го эскадрона гвардии старший лейтенант Богданов. Будучи не в состоянии двигаться, при занятии полком нового рубежа обороны, он остался в селе Кукурузены".

Вернувшиеся в село немцы, которые понесли большие потери в бою с кавалеристами, неистово зверствовали. Раненых добивали прикладами, закидывали гранаты в оборудованные под госпитали хаты.

Не миновать бы этой страшной участи и оставшемуся в доме крестьянки Антонины Мошняк старшему лейтенанту Богданову, но простая молдавская женщина, рискуя своей жизнью и жизнью своих детей, переодела советского офицера в одежду своего мужа и передал ему на руки одного из ребятишек.

Немцы взорвали забитую ранеными соседнюю хату, вошли в дом Мошняк. Перепуганные насмерть дети, прижимавшиеся к матери и отцу – фашистам эта картина показалась убедительной.

Спустя двое суток немцев выбили из Кукурузен.

© Photo : Музей истории города Оргеев Антонина Кирилловна Мошняк.

Выписка из ЖБД 39-го гвардейского кавалерийского полка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии:

"4.04.1944 …При входе в село Кукурузены на окраине в одной из хат полк встречал раненый командир 2-го эскадрона гвардии старший лейтенант Богданов. Он остался жив, благодаря одной женщине-молдаванке, которая не выдала его, а переодев в гражданскую одежду, говорила немцам, что это её муж. За спасение жизни русского офицера командир полка приказал наградить эту женщину медалью… Нужно отметить, что всё население Молдавии встречало Красную армию очень радушно".

26 марта 1944 года Антонина Кирилловна Мошняк была награждена медалью "За отвагу".

Наградной лист на представление к медали «За отвагу".

Спасённый ею гвардии старший лейтенант Георгий Богданов громил врага до последнего дня войны, штурмовал Будапешт, закончил войну кавалером 3-х боевых орденов и 4-х медалей.

В 1970-е годы в село Кукурузены приезжали ветераны-кавалеристы. По воспоминаниям внука Антонины Мошняк, старые солдаты целовали молдавскую землю, политую их кровью в холодном апреле 1944-го года. Эта многострадальная земля дала стране тысячи героев, сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны. И среди них – имя простой молдавской женщины, Антонины Кирилловны Мошняк.

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