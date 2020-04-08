Госпиталь Минобороны Молдовы: вклад военных медиков в борьбу с коронавирусом

По запросу Минздрава Центральная клиническая больница Минобороны принимает пациентов с подозрениями на COVID-19.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. На сегодняшний день более 100 граждан Молдовы со специфическими вирусу нового типа симптомами прошли проверку на диагностике в стенах Госпиталя министерства обороны в Кишиневе. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщил глава медучреждения, полковник Владимир Трофимов.

"Машины скорой помощи привозят пациентов из многих населенных пунктов страны. Те, у которых подтверждается подозрения на коронавирус, переводятся в специализированные клиники для последующего лечения", - отметил источник.

Граждан, у которых инфекция не была выявлена в ходе тестирования, транспортом госпиталя отвозят домой, в родные села.

Так, машины военного межучреждения доставляли по 4-5 не зараженных коронавирусом граждан в села Единецкого, Рышканского, Кагульского и других районов страны. Из регионов в столицу они привозили людей с подозрениями на COVID-19.

Как заявил полковник Трофимов, госпиталь располагает 50 койками для приема и лечения пациентов с коронавирусом, здесь работают квалифицированные врачи, есть современная медицинское оснащение.

К настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 1174 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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