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машина скорой помощи

Госпиталь Минобороны Молдовы: вклад военных медиков в борьбу с коронавирусом

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200408/29815951/v-gospitale-minoborony-v-kishineve-prinimayut-zarazhennykh-koronavirusom.html

По запросу Минздрава Центральная клиническая больница Минобороны принимает пациентов с подозрениями на COVID-19.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. На сегодняшний день более 100 граждан Молдовы со специфическими вирусу нового типа симптомами прошли проверку на диагностике в стенах Госпиталя министерства обороны в Кишиневе. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщил глава медучреждения, полковник Владимир Трофимов.

"Машины скорой помощи привозят пациентов из многих населенных пунктов страны. Те, у которых подтверждается подозрения на коронавирус, переводятся в специализированные клиники для последующего лечения", - отметил источник. 

Граждан, у которых инфекция не была выявлена в ходе тестирования, транспортом госпиталя отвозят домой, в родные села.

Spitalul Clinic Militar Central acordă asistenţă medicală persoanelor suspecte de COVID-19
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военный госпиталь Минобороны Молдовы.

Так, машины военного межучреждения доставляли по 4-5 не зараженных коронавирусом граждан в села Единецкого, Рышканского, Кагульского и других районов страны. Из регионов в столицу они привозили людей с подозрениями на COVID-19.

Капельница. Архивное фото
© Sputnik / Aleksey Kudenko
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Как заявил полковник Трофимов, госпиталь располагает 50 койками для приема и лечения пациентов с коронавирусом, здесь работают квалифицированные врачи, есть современная медицинское оснащение. 

К настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 1174 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)

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Теги:
министерство обороны, госпиталь, коронавирус


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