Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 50 человек

Согласно статистике, больше всего пациентов, справившихся с инфекцией отмечено в Кишиневе и Хынчештах - 18 и 10, соответственно.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Общее число выздоровевших от коронавируса в Молдове в четверг достигло 50 человек. Такие данные приводятся на официальной платформе Минздрава, посвященной ситуации с коронавирусом в стране.

Согласно статистике, лидируют по числу выздоровевших Кишинев и Хынчешты - 18 и 10 пациентов, соответственно.

Под подозрением о наличии коронавирусной инфекции находятся 190 человек. Всего же семейные врачи отслеживают состояние 38 тысяч 190 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 28 пациентов с COVID-19.

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