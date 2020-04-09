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Обмеление Днестра, апрель 2016 г

Иссыхающий Днестр: судьба реки и есть ли риск проблем с водоснабжением

© Sputnik / Igor Vzorov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29812733/issykhayuschiy-dnestr-reka-vodosnabzhenie.html

Гидрологическая засуха и односторонние действия Украины по задержке воды на Новоднестровской ГЭС приводят к тому, что главная река нашей страны стремительно мелеет.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Очевидцы, которым удалось за последние десять дней побывать на Днестре, сообщают, что река заметно обмелела, на некоторых участках стала значительно уже своего русла, и более напоминает большой ручей, чем некогда полноводный водоем.

Илья Тромбицкий
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Люди списывают обмеление Днестра на гидрологическую засуху, которая господствует в Молдове вот уже несколько месяцев подряд. 

Корреспондент Sputnik выяснял, почему вода в реке так стремительно убывает, и как это отразится на экосистеме Днестра. 

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба заявил, что малые реки республики - притоки - несущественно влияют на поступление воды в Днестр. На долю малых рек приходится лишь 3-4 процента поступления воды в днестровский бассейн. 

"В ситуации с засухой нам в Молдове стоит надеяться лишь на то, что уровень осадков в Карпатах будет выше, чем в Молдове, и вода будет поступать из верховий реки при условии, что Новоднестровская ГЭС на Украине будет сбрасывать необходимые объемы воды в реку", - сообщил эколог.

По его мнению, сложившуюся с рекой ситуацию правительство Молдовы должно решать на международном уровне, привлекая внимание к односторонним действиям соседней Украины. 

Автомобили на дороге в Кемеровской области.
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"Порядка 70 процентов жителей Молдовы получают воду из Днестра, значение этой реки для республики - стратегическое. Я думаю, что наше правительство все же займется этой проблемой всерьез", - уверен эколог.

По ряду причин орнитологическая и ихтиологическая фауна Днестра находится в плачевном состоянии. Это, по мнению Гарабы, зависит и от исчезновения кормовой базы для диких птиц с понижением уровня воды в реке. Также значительный вред фауне Днестра наносят браконьеры, которых не раз уличали в незаконной ловле рыбы.

С малыми реками Молдовы все плачевно

Ситуация с малыми реками республики более, чем плачевная, настаивает эксперт. Объем стока в реку составляет лишь порядка 30 процентов от среднегодовых значений. В таких условиях ожидать улучшения их экологического и гидрологического состояния не приходится, подчеркивает Гараба, если, конечно, в ближайшие два-три месяца не пройдут обильные осадки. 

"Большинство малых рек Молдовы давно в трагическом состоянии, они обмелели, а некоторые в знойные летние месяцы и вовсе иссякают, остается лишь русло. В этом случае давно надо было объявлять "красный код" экологической опасности. Такое состоянии малых рек в стране мы фиксируем уже 15 лет", - рассказал Гараба.

Как бы печально это ни звучало, но Молдова постепенно превращается в полупустынную зону, причиной тому - аномально теплая зима, весенняя засуха, которая установилась сейчас в стране, добавил собеседник.

"Населению республики надо готовиться к неприятным последствиям, не исключено, что гидрологическая засуха приведет к серьезному неурожаю по большинству основных сельскохозяйственных культур", - резюмировал Гараба. 

ГЭС.
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Главной проблемой в водоснабжении Кишинева на данный момент является состояние водозабора, считает доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

"Из-за того, что много лет работали нелегальные схемы по добыче песка и гравия из Днестра, ложе углубилось, а трубы водозабора остались на прежнем уровне. Был разработан, но не начал реализовываться проект по повышению надежности водозабора. Все как и раньше будет зависеть от водности реки в этом году. Если осадков будет очень мало, то угроза водоснабжению Кишиневу велика", - отметил Тромбицкий.

По его словам, отсутствие сопредседателя Днестровской комиссии со стороны Молдовы – простой вопрос, который не решается правительством более четырех месяцев.

Именно в полномочия этой молдавско-украинской комиссии входит вопрос использования водных ресурсов Днестра.

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Теги:
экологи, прогноз, граждане, засуха, Молдова, Днестр


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