Онлайн учеба: в Приднестровье выпущена подборка лучших видео-уроков

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Институт развития образования и повышения квалификации в Приднестровье подготовил подборку лучших коротких видео-уроков для обучения разных школьных предметов и для учеников с первого по одиннадцатый класс. Ссылки на образовательные ресурсы по учебным предметам размещены на субсайте института "Школа Приднестровья".
"Это облегчит как труд учителю, так и сократит время пребывания ученика перед гаджетом или компьютером", - уверены в правительстве.
"Необходимо регламентировать нормы предельного времени по занятиям, чтобы не нанести вреда здоровью детей. Должно быть определенное количество уроков, чтобы не получилось, что в ходе обучения ребенок за монитором проведет весь день ", - выразил мнение глава исполнительной власти Александр Мартынов.
В профильном ведомстве также рассматривается вопрос преподавания таких предметов, как пение, рисование и физическая культура. Предполагается их пока исключить, а учителям-предметникам заняться работой по выработке предложений и методических рекомендаций.
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