Онлайн учеба: в Приднестровье выпущена подборка лучших видео-уроков

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Институт развития образования и повышения квалификации в Приднестровье подготовил подборку лучших коротких видео-уроков для обучения разных школьных предметов и для учеников с первого по одиннадцатый класс. Ссылки на образовательные ресурсы по учебным предметам размещены на субсайте института "Школа Приднестровья".

"Это облегчит как труд учителю, так и сократит время пребывания ученика перед гаджетом или компьютером", - уверены в правительстве.

На горячую линию Минпроса постоянно поступают звонки как от родителей, так и от учителей. Одна из главных проблем – сколько времени должен проводить ребенок перед компьютером или гаджетом.

"Необходимо регламентировать нормы предельного времени по занятиям, чтобы не нанести вреда здоровью детей. Должно быть определенное количество уроков, чтобы не получилось, что в ходе обучения ребенок за монитором проведет весь день ", - выразил мнение глава исполнительной власти Александр Мартынов.

В профильном ведомстве также рассматривается вопрос преподавания таких предметов, как пение, рисование и физическая культура. Предполагается их пока исключить, а учителям-предметникам заняться работой по выработке предложений и методических рекомендаций.

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