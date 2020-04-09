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Primăvara în Moldova

Погодные рекорды Молдовы 9 апреля

© Sputnik / Cezar Salagor
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1076)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29816189/pogodnye-rekordy-moldovy-9-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Наиболее холодным воздух 9 апреля на территории Молдовы был дважды за всю историю наблюдений.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1892 и 1956 годах в этот день среднее дневное значение составило -4,6 градуса.

А температурный максимум 9 апреля на территории Молдовы зафиксирован также дважды - в 1948-м и в 1986-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали +24,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 28,9 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1076)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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