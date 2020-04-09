Погодные рекорды Молдовы 9 апреля

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Наиболее холодным воздух 9 апреля на территории Молдовы был дважды за всю историю наблюдений.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1892 и 1956 годах в этот день среднее дневное значение составило -4,6 градуса.
А температурный максимум 9 апреля на территории Молдовы зафиксирован также дважды - в 1948-м и в 1986-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали +24,3 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 28,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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