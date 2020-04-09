20:05 09 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD18.52
  • RUB0.24
  • RON4.16
  • UAH0.68
Поиск
Пляжный зонт

Отмененный отдых: что смогут предложить агентства вместо турпутевок

© CC0 / lgvisio / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (573)
100 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29817526/otmenennyy-otdykh-chto-smogut-predlozhit-agenstva-vmesto-turputevok.html

В рамках видеоконференции представители госучреждений и бизнес-сферы обсудили запросы туроператоров для уменьшения негативных последствий, связанных с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Решения для поддержки экономических агентов в области туризма, пострадавших от пандемии COVID-19, обсудили министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и представители Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы, Агентства по инвестициям, Министерства юстиции и Агентства по защите прав потребителей.

Старый Оргеев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как переживают COVID-19 владельцы молдавских туристических пансионатов

Одной из острых проблем, заявленных туристическими агентствами, является возврат денег за контракты, подписанные до 17 марта 2020 года, по которым клиенты должны были воспользоваться услугами туроператоров в летний сезон.

Деньги, полученные турфирмами, уже были переведены зарубежным партнерам.

Райлян отметил, что драматическая ситуация в этом секторе затрагивает не только операторов, но и туристов.

Поэтому министр решил определить оптимальные решения для обеих сторон.

"Пандемический кризис сильно ударил не только по туристическим агентствам нашей страны, но и в целом по отрасли во всем мире. Мы проанализировали предложения, поступившие от туристических агентств, меры, которые приняли другие страны в подобной ситуации, а также желания туристов вернуть свои деньги или перенести отпуск, - отметил министр экономики и инфраструктуры.

Он подчеркнул, что в этой ситуации важно помочь туристическому бизнесу выжить, а также застраховать молдавских граждан.

Было предложено установить мораторий на возврат платежей клиентам, отменяющим поездки на основании договоров, заключенных до 17 марта текущего года, разрешить туристическому оператору вернуть деньги клиенту в срок до 31 марта 2021 года, а также поэтапно возместить туристический пакет и выдать ваучеры для отдыха с плавающей датой, действительные до 31 декабря 2021 года.

Аэропорт
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Вернут ли гражданам Молдовы деньги за путевки – ответ туроператора

Министр экономики отметил, что предложения будут включены в документ, разработанный ведомством, и вынесены на рассмотрение Комиссией по чрезвычайным ситуациям. В то же время Райлян призвал представителей агентств поддерживать постоянную связь с ведомством для дальнейших консультаций.

Экономические агенты из сферы туризма в середине марта направили властям декларацию и предложили утвердить пакет мер, которые должны обезопасить предпринимателей от финансового краха. Документ с соответствующими предложениями подписали шесть организаций.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в стране подтверждены 1 174 случая заболевания коронавирусом нового типа. В республике 50 выздоровевших и 28 летальных исходов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (573)

По теме

Коронавирус победим – туроператоры ждут с оптимизмом новый сезон
Границы на замке: как справиться с кризисом молдавской туристической отрасли
Молдова - Россия: перспективы сотрудничества в области туризма


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
Знамя Победы над Рейхстагом: RT воссоздал момент исторического снимка
История фото: RT воссоздал момент, как водрузили Знамя Победы над Рейхстагом
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться