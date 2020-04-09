Отмененный отдых: что смогут предложить агентства вместо турпутевок

В рамках видеоконференции представители госучреждений и бизнес-сферы обсудили запросы туроператоров для уменьшения негативных последствий, связанных с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Решения для поддержки экономических агентов в области туризма, пострадавших от пандемии COVID-19, обсудили министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и представители Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы, Агентства по инвестициям, Министерства юстиции и Агентства по защите прав потребителей.

Одной из острых проблем, заявленных туристическими агентствами, является возврат денег за контракты, подписанные до 17 марта 2020 года, по которым клиенты должны были воспользоваться услугами туроператоров в летний сезон.

Деньги, полученные турфирмами, уже были переведены зарубежным партнерам.

Райлян отметил, что драматическая ситуация в этом секторе затрагивает не только операторов, но и туристов.

Поэтому министр решил определить оптимальные решения для обеих сторон.

"Пандемический кризис сильно ударил не только по туристическим агентствам нашей страны, но и в целом по отрасли во всем мире. Мы проанализировали предложения, поступившие от туристических агентств, меры, которые приняли другие страны в подобной ситуации, а также желания туристов вернуть свои деньги или перенести отпуск, - отметил министр экономики и инфраструктуры.

Он подчеркнул, что в этой ситуации важно помочь туристическому бизнесу выжить, а также застраховать молдавских граждан.

Было предложено установить мораторий на возврат платежей клиентам, отменяющим поездки на основании договоров, заключенных до 17 марта текущего года, разрешить туристическому оператору вернуть деньги клиенту в срок до 31 марта 2021 года, а также поэтапно возместить туристический пакет и выдать ваучеры для отдыха с плавающей датой, действительные до 31 декабря 2021 года.

Министр экономики отметил, что предложения будут включены в документ, разработанный ведомством, и вынесены на рассмотрение Комиссией по чрезвычайным ситуациям. В то же время Райлян призвал представителей агентств поддерживать постоянную связь с ведомством для дальнейших консультаций.

Экономические агенты из сферы туризма в середине марта направили властям декларацию и предложили утвердить пакет мер, которые должны обезопасить предпринимателей от финансового краха. Документ с соответствующими предложениями подписали шесть организаций.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в стране подтверждены 1 174 случая заболевания коронавирусом нового типа. В республике 50 выздоровевших и 28 летальных исходов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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