Как переживают COVID-19 владельцы молдавских туристических пансионатов

Туристические пансионаты в стране пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа, и пока у их владельцев нет планов, как восстанавливать бизнес после кризиса.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Представители туристических пансионатов ждали весну в надежде, что после зимы, когда было мало туристов, в Молдову потянутся гости из-за рубежа, и финансовая ситуация улучшится. Но в их планы вмешался коронавирус нового типа… Администратор одного из туристических пансионатов в Старом Оргееве Олеся Кожокару рассказала Sputnik, что туристов ожидалось много, но все кардинально изменилось за считанные дни.

© Photo : Olesea Cojocaru Администратор одного из туристических пансионатов в Старом Оргееве Олеся Кожокару

"Ждали 11 групп туристов, и самая большая должна была прибыть на Пасху, - порядка 40 человек. Резервировались на 5 дней и 4 ночи. Гости должны были приехать из Польши, Франции, Голландии, Австрии и Украины. Но все пришлось аннулировать, мы не ожидали такой ситуации", - сказала собеседница.

© Photo : Olesea Cojocaru Пансионат в Старом Оргееве

По мнению Кожокару, пансионаты финансово пострадали. Пока неясно, что будут делать владельцы этого бизнеса. "У заведений в Кишиневе еще есть вариант поставлять еду, а у нас нет даже этой возможности", - отметила администратор.

Как считает Кожокару, инициатива заняться онлайн-туризмом не подходит для Республики Молдова.

© Photo : Olesea Cojocaru Молдавская печь

"Знакомим туристов с традиционной кухней, с обычаями, а это нужно видеть вживую. Можем демонстрировать им то, что у нас есть, но это только реклама для нас. Ждем решения ситуации с COVID-19 и возобновим деятельность. В противном случае - это будет удар для всей отрасли", - добавила собеседница.

© Photo : Olesea Cojocaru Молдавский хлеб

Кожокару отметила, что в этот непростой период администраторы пансионатов не теряют время зря. Большинство из них занято ремонтом домиков и высаживанием овощей.

"У нас есть работа по огороду, наводим порядок во двориках, ремонтируем пансионаты и живем в надежде, что все пройдет и мы возобновим деятельность", - сказала она.

© Photo : Olesea Cojocaru Традиционная молдавская вышивка на подушках

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