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Коронавирус в Молдове: общее число смертей пациентов с COVID-19 достигло 28

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (563)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29818948/coronavirus-moldova-obschee-chislo-smertey-patsientov-covid-19-dostiglo-28.html

Еще одна смерть: речь идет о 79-летнем мужчине из Оргеева, которого доставили в тяжелом состоянии в РКБ 8 апреля.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове в ночь на четверг. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"Речь идет о 79-летнем мужчине из Оргеева. Пациента перевели в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу 8 апреля. Всего в Молдове зарегистрировано 28 смертей. Выражаем соболезнования семье", - отмечено в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Молдове

Молдавский премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (563)

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