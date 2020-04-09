Коронавирус в Молдове: общее число смертей пациентов с COVID-19 достигло 28

Еще одна смерть: речь идет о 79-летнем мужчине из Оргеева, которого доставили в тяжелом состоянии в РКБ 8 апреля.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове в ночь на четверг. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"Речь идет о 79-летнем мужчине из Оргеева. Пациента перевели в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу 8 апреля. Всего в Молдове зарегистрировано 28 смертей. Выражаем соболезнования семье", - отмечено в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введенои действуетиз-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 43 человека.

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