Коронавирус в Молдове: общее число смертей пациентов с COVID-19 достигло 28

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове в ночь на четверг. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.
"Речь идет о 79-летнем мужчине из Оргеева. Пациента перевели в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу 8 апреля. Всего в Молдове зарегистрировано 28 смертей. Выражаем соболезнования семье", - отмечено в сообщении Минздрава.
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