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Больничный коридор

Одной из больниц Кишинева, куда помещают пациентов с COVID-19, оказана помощь

© Fotolia / VILevi
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (563)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29819695/bolnitsa-chisinau-kuda-pomeschayut-patsientov-covid-19-okazana-pomosch.html

В муниципальной клинической больнице "Святого архангела Михаила" готовят еще два отделения для пациентов, зараженных коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Экономическая академия Молдовы собрала свыше 135 тысяч леев на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"На эти деньги закуплено и передано муниципальной клинической больнице "Святого архангела Михаила" медоборудование, необходимое для лечения больных COVID-19, один компактный медицинский монитор, электрокардиограф с шестью каналами, 10 тонометров и столько же стетоскопов", - сообщил Чебан.
Donații pentru Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Помощь больнице

Он напомнил, что медицинское учреждение перепрофилировали – сейчас туда поступают пациенты с COVID-19 в легкой или средней степени тяжести.

машина скорой помощи
© Photo : Miroslav Rotari.
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"Изначально в больнице оборудовали пять отделений на 215 койкомест. Сейчас под эти цели готовится еще два отделения с 80 койками. Число госпитализированных больных в этом медучреждении к настоящему моменту составляет 129 человек", - отметил примар.

Градоначальник поблагодарил медперсонал больницы, который насчитывает 72 человека. Чебан также сообщил, что из резервного фонда муниципия больнице выделены 500 тысяч леев для эффективного управления ситуацией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (563)

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