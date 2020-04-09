Одной из больниц Кишинева, куда помещают пациентов с COVID-19, оказана помощь

В муниципальной клинической больнице "Святого архангела Михаила" готовят еще два отделения для пациентов, зараженных коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Экономическая академия Молдовы собрала свыше 135 тысяч леев на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"На эти деньги закуплено и передано муниципальной клинической больнице "Святого архангела Михаила" медоборудование, необходимое для лечения больных COVID-19, один компактный медицинский монитор, электрокардиограф с шестью каналами, 10 тонометров и столько же стетоскопов", - сообщил Чебан.

Он напомнил, что медицинское учреждение перепрофилировали – сейчас туда поступают пациенты с COVID-19 в легкой или средней степени тяжести.

"Изначально в больнице оборудовали пять отделений на 215 койкомест. Сейчас под эти цели готовится еще два отделения с 80 койками. Число госпитализированных больных в этом медучреждении к настоящему моменту составляет 129 человек", - отметил примар.

Градоначальник поблагодарил медперсонал больницы, который насчитывает 72 человека. Чебан также сообщил, что из резервного фонда муниципия больнице выделены 500 тысяч леев для эффективного управления ситуацией.

Медучреждения столицы обеспечат всем необходимым - заявление мэра Кишинева>>>

Коронавирус в Молдове

В Молдове введенои действуетиз-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 43 человека, скончались - 28.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK