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Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин

Карантин в селе Талмаза: привлечены военные и спецтехника - фото

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29821674/karantin-selo-talmaza-privlecheny-voennye-i-tekhnika-photo.html

В селе Талмаза с четверга, 9 апреля, введен карантин - вступили в силу ограничения на передвижение.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В село Талмаза, Штефан-Водского района, направлены 18 военнослужащих подразделения противовоздушной обороны и батальона №22 с тремя единицами военной техники. Об этом сообщил глава Минобороны Александр Пынзарь.

Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Толмаза, где введен карантин
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин

"Уважаемые жители, пожалуйста, проявляйте уважение к нашим военным и соблюдайте ограничения, принятые властями. Уверен, что благодаря вашим усилиям в том числе, мы быстрее преодолеем эту ситуацию и сможем скорее вернуться к нормальной жизни", - отметил Пынзарь.

Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Толмаза, где введен карантин
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин

К настоящему моменту в селе Талмаза зарегистрировано 29 случаев инфицирования коронавирусом.

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© Photo : Facebook / Veaceslav Dimcea
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С 1 апреля на карантин закрыты три населенных пункта – муниципий Сорока, город Штефан-Водэ и село Карахасаны Штефан-Водского района. С двух населенных пунктов карантин сняли - речь идет о селах София и Бэлчана.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту выздоровели 50 человек и скончались 28 пациентов с COVID-19.

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