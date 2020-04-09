Карантин в селе Талмаза: привлечены военные и спецтехника - фото

В селе Талмаза с четверга, 9 апреля, введен карантин - вступили в силу ограничения на передвижение.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В село Талмаза, Штефан-Водского района, направлены 18 военнослужащих подразделения противовоздушной обороны и батальона №22 с тремя единицами военной техники. Об этом сообщил глава Минобороны Александр Пынзарь.

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин

"Уважаемые жители, пожалуйста, проявляйте уважение к нашим военным и соблюдайте ограничения, принятые властями. Уверен, что благодаря вашим усилиям в том числе, мы быстрее преодолеем эту ситуацию и сможем скорее вернуться к нормальной жизни", - отметил Пынзарь.

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин

К настоящему моменту в селе Талмаза зарегистрировано 29 случаев инфицирования коронавирусом.

С 1 апреля на карантин закрыты три населенных пункта – муниципий Сорока, город Штефан-Водэ и село Карахасаны Штефан-Водского района. С двух населенных пунктов карантин сняли - речь идет о селах София и Бэлчана.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту выздоровели 50 человек и скончались 28 пациентов с COVID-19.

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