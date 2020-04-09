Отопительный сезон окончен: к кому продолжит поступать теплоэнергия

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Компания Termoelectrica приступила к процедуре отключения от отопления жилых домов в Кишиневе, согласно решению примэрии (мэрии), а также в связи с запросами управляющих жилищным фондом.

В течение 9 и 10 апреля будет приостановлена подача тепловой энергии во всех жилых домах, за исключением тех, где управляющие жилфондом потребовали продления отопительного сезона.

Соответствующие заявки администраторы домов могут подавать в свободной форме и отправлять по электронному адресу cancelaria@termoelectrica.md. C согласия жильцов управляющий домом может регулировать, отключать или повторно подключать тепло в течение дня или ночи, чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах.

"Для Termoelectrica очень важно, чтобы конечный потребитель определял, когда подключаться и отключаться от услуг теплоснабжения, поэтому мы предоставим для этого всю необходимую поддержку”, - отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Ени.

В связи с чрезвычайным положением в стране из-за коронавируса в процессе отключения домов от отопления задействовано небольшое количество сотрудников, соблюдающих меры предосторожности и оснащенных всем необходимым для этого: масками, перчатками и дезинфицирующим средством.

Ранее генпримар (мэр) Кишинева Ион Чебан предупреждал жителей столицы, что отопление отключат, когда в течение трех дней подряд будет регистрироваться температура воздуха +10 градусов в промежутке с 18.00 до 06.00.

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