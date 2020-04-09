Как аграрный сектор Молдовы справляется с задачами в условиях пандемии

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В условиях введенного в стране чрезвычайного положения, аграрный сектор республики и фермеры справляются с поставленными задачами, а весенне-полевые работы ведутся в штатном режиме. Об этом в корреспонденту Sputnik Молдова рассказал госсекретарь Минсельхоза Михаил Макидон.

“Ситуация в стране отражается немного и на секторе сельского хозяйства. Наша главная задача – обеспечить население продуктами, мы должны думать о будущем, о бесперебойных запасах продовольствия. Однако поводов для беспокойства нет. Сельхозработы проходят бесперебойно, но аграрии работают в более строгих карантинных условиях”, - сообщил Макидон. © AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Додон рассказал, что будет с ценами на продукты в период действия ЧП

На данный момент полным ходом идет посевная кампания по гороху и рису, затем аграрии примутся сеять яровые пшеницу и рожь. Ситуацию с запчастями для сельскохозяйственной технике удалось нормализовать после недельного вынужденного ограничения на работу специализированных магазинов. Сейчас они открыты и обслуживают фермеров страны, добавил собеседник.

“Выплачено 302 миллиона молдавским аграриям в качестве государственных субвенций. Аграрии получают поддержку и из-за рубежа, кредиты и гранты, у них разные проекты – от 5 до 10 лет. Фактически из-за границы молдавские аграрии получают помощь в виде полумиллиарда леев ежегодно”, - заявил чиновник.

Макидон подчеркнул также, что сельское хозяйство для Молдовы является приоритетной отраслью экономики, а профильное министерство хотело бы развить ее настолько, чтобы наладить бесперебойный экспорт за рубеж не только плодоовощной и винодельческой продукции, но и зерновых, мяса и молока.

Пока крестьяне республики заняты на весенне-полевых работах, соблюдая при этом карантинные ограничения, владельцы приусадебных земельных участков тоже не плошают.

После того, как в республике возобновили свою работу аграрные магазины, где продаются семена и рассада, спрос на эти товары значительно возрос. Жители республики предпочитают заранее обеспечить себя овощами, ягодами и корнеплодами.

В специализированных магазинах отмечен повышенный спрос на семена сегмента "эконом" в малой фасовке.

Судя по повышенному спросу на семена, можно сделать вывод, что жители республики готовятся к консервации - методу, которым в последнее десятилетие многие пренебрегали. Запас овощных домашних консервов, компотов и варенье является для рядовых граждан настоящим подспорьем, особенно, если атака вируса нового типа повторится осенью, как прогнозирует Всемирная организация здравоохранения.

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