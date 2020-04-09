Отделение кардиохирургии РКБ закрыли на карантин

Целое отделение в Республиканской клинической больнице закрыто на карантин. Пациентов принимают, но помещают в другое отделение медучреждения.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Отделение кардиохирургии Республиканской клинической больницы "Т. Мошнягэ" помещено в карантин. Об этом Sputnik сообщила представитель Минздрава Кристина Стратулат.

По ее словам, отделение приостановило работу после того, как у двоих пациентов подтвердился COVID-19.

Она отметила, что те, кто контактировал с этими пациентами, изолированы.

"Пациентов будут продолжать принимать в отделении кардиохирургии для детей", - добавила Статулат.

Руководитель эпидемиологической службы РКБ Марчела Килиану заявила Sputnik, что лечение обоих пациентов находилось на завершающей стадии, и они готовились к выписке. Однако в среду, 8 апреля, у них поднялась температура.

"В качестве меры предосторожности мы решили протестировать их на COVID-19. На прошлой неделе сотрудники отделения также проходили подобную проверку, и результат был отрицательным. Проверили работников, которые вступают в контакт с пациентами", - сказала Килиану.

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Как отметила собеседница, речь идет о 15 сотрудниках отделения, которые сейчас самоизолированы дома и находятся под наблюдением семейных врачей.

По ее словам, нужды отделения будут покрывать остальные кардиохирурги. На момент введения карантина в отделении находились четверо пациентов. У двоих подтвердился COVID-19. А еще двое, как пояснила Килиану, также готовы к выписке и не контактировали с теми, у кого положительный тест на коронавирус.

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